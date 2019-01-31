Son Dakika Haberleri: Türkiye'ye 2018'de Gelen Ziyaretçi Sayısı, Yurt Dışında İkamet Eden Vatandaşlarla Birlikte 46...

Türkiye'ye 2018'de Gelen Ziyaretçi Sayısı, Yurt Dışında İkamet Eden Vatandaşlarla Birlikte 46...

1 saat önce

Türkiye'ye 2018'de gelen ziyaretçi sayısı, yurt dışında ikamet eden vatandaşlarla birlikte 46 milyon 112 bin 592 oldu.

Türkiye'ye 2018'de Gelen Ziyaretçi Sayısı, Yurt Dışında İkamet Eden Vatandaşlarla Birlikte 46..., System.String[]
Türkiye'ye 2018'de gelen ziyaretçi sayısı, yurt dışında ikamet eden vatandaşlarla birlikte 46 milyon 112 bin 592 oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:08 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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