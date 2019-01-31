Türkiye'ye 2018'de Gelen Ziyaretçi Sayısı, Yurt Dışında İkamet Eden Vatandaşlarla Birlikte 46...
1 saat önce
Türkiye'ye 2018'de gelen ziyaretçi sayısı, yurt dışında ikamet eden vatandaşlarla birlikte 46 milyon 112 bin 592 oldu.
Türkiye
'ye 2018'de gelen ziyaretçi sayısı, yurt dışında ikamet eden vatandaşlarla birlikte 46 milyon 112 bin 592 oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:08 Kaynak: AA
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