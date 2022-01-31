Türkiye'ye 2021'de gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu aştı - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'de 2021'de önceki yıla oranla yüzde 88,08 artışla toplam 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırlandığını açıkladı.

Bakanlık, geçen yıl Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayılarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'de 2021'de önceki yıla oranla yüzde 88,08 artışla toplamda 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırlandı. 2021'in turizm geliri ise yüzde 103,02 artışla toplam 24 milyar 482 milyon 332 bin dolar oldu.

Yabancı ziyaretçi sayısında ise Türkiye, geçen sene önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94,06 artış yakaladı. Ocak-aralık döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 120,52 artışla Rusya Federasyonu , 4 milyon 694 bin 422 kişi ile birinci, yüzde 175,73 artışla Almanya 3 milyon 85 bin 215 kişi ile ikinci, yüzde 106,49 artışla Ukrayna 2 milyon 60 bin 8 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Ukrayna'yı, Bulgaristan ve İran izledi.ARALIKTA YÜZDE 170,62 ARTIŞ YAŞANDI

Öte yandan Türkiye'yi 2021 yılının Aralık ayında ziyaret eden yabancı sayısı da geçen senenin aynı ayına göre yüzde 170,62 arttı ve 1 milyon 892 bin 520 olarak gerçekleşti. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 160,15 artışla Bulgaristan 265 bin 929 kişi ile birinci, yüzde 299,04 artışla Almanya 188 bin 146 kişi ile ikinci, yüzde 357,10 artışla İran 151 bin 687 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. İran'ı, Rusya Federasyonu ile Irak izledi.