Üye Girişi
Türkiye'ye 2021'de gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu aştı - Son Dakika

Türkiye'ye 2021'de gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu aştı

31.01.2022 11:40
Türkiye'ye 2021'de gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu aştı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'de 2021'de önceki yıla oranla yüzde 88,08 artışla toplam 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırlandığını açıkladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'de 2021'de önceki yıla oranla yüzde 88,08 artışla toplam 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırlandığını açıkladı.

Bakanlık, geçen yıl Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayılarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'de 2021'de önceki yıla oranla yüzde 88,08 artışla toplamda 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırlandı. 2021'in turizm geliri ise yüzde 103,02 artışla toplam 24 milyar 482 milyon 332 bin dolar oldu.

Yabancı ziyaretçi sayısında ise Türkiye, geçen sene önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94,06 artış yakaladı. Ocak-aralık döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 120,52 artışla Rusya Federasyonu, 4 milyon 694 bin 422 kişi ile birinci, yüzde 175,73 artışla Almanya 3 milyon 85 bin 215 kişi ile ikinci, yüzde 106,49 artışla Ukrayna 2 milyon 60 bin 8 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Ukrayna'yı, Bulgaristan ve İran izledi.ARALIKTA YÜZDE 170,62 ARTIŞ YAŞANDI

Öte yandan Türkiye'yi 2021 yılının Aralık ayında ziyaret eden yabancı sayısı da geçen senenin aynı ayına göre yüzde 170,62 arttı ve 1 milyon 892 bin 520 olarak gerçekleşti. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 160,15 artışla Bulgaristan 265 bin 929 kişi ile birinci, yüzde 299,04 artışla Almanya 188 bin 146 kişi ile ikinci, yüzde 357,10 artışla İran 151 bin 687 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. İran'ı, Rusya Federasyonu ile Irak izledi.


YORUMLAR
500

Türkiye, Turizm, dolar, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'ye 2021'de gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu aştı - Son Dakika


İstiklal Caddesi'nde Kürtçe sokak müziği yapan gençler polis tarafından engellendi mi? İstiklal Caddesi'nde Kürtçe sokak müziği yapan gençler polis tarafından engellendi mi?         
12:18
18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak         
11:43
"Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı "Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı         
11:21
Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi         
11:18
Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti         
10:54
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?         
09:56
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı         
09:08
Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu         
08:05
Dünya gündeminde yer aldı! Ronaldo, Messi'nin tahtına oturmak için Barcelona'ya gidiyor Dünya gündeminde yer aldı! Ronaldo, Messi'nin tahtına oturmak için Barcelona'ya gidiyor         
07:37
Binali Yıldırım "Kuşdili" ile seslendi, o anlar herkesi güldürdü Binali Yıldırım "Kuşdili" ile seslendi, o anlar herkesi güldürdü         
22:38
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39

Son Dakika Haberleri
12:17 İstiklal Caddesi'nde Kürtçe sokak müziği yapan gençler polis tarafından engellendi mi?
12:10 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 250, yoksulluk sınırı 13 bin 844 lira oldu
11:39 Belediye işçilerinin karla zorlu mesaisi devam ediyor
11:43 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak
11:39 31 Ocak Pazartesi günü altın güne 8 lira birden düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
11:38 Son Dakika: Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili olarak yakalanan 11 kişinin gözaltı süresi cuma gününe kadar uzatıldı
11:34 Süleyman Demirel'in Bülent Ecevit posteri taşıyan çocukla kameralara verdiği poz yeniden gündem oldu
11:33 31 Ocak Pazartesi günü 18 kuruş düşüşle başlayan dolar, 13,33'ten işlem görüyor.
11:29 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu
11:23 Doğal gaz desteği için başvurular Şubat ayında başlıyor! Hane başına 1.150 liraya kadar destek yapılacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 12:26:36. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'ye 2021'de gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu aştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement