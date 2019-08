Türkiye'ye 216 milyon euroluk savunma ihracatı

Almanya hükümeti 2018 yılında Türkiye'ye toplamda 216 milyon euro değerinde, hem askeri hem de sivil amaçlar için kullanılabilecek ürünün ihracatına onay verdi. Muhalefetteki Sol Parti ise tepkili.Almanya hükümeti Türkiye'ye 2018 yılında, 374 kalemde ve toplam 216 milyon euro değerinde "Dual Use" denen, yani hem askeri hem de sivil amaçlarla kullanilabilecek malzemenin satışına onay verdi. Alman Yazı İşleri Ağı'nın (RND), Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın Federal Parlamento'daki Ekonomi Komisyonu için hazırladığı bir listeye dayandırdığı haberde Türkiye'nin, Avrupa Birliği dışındaki ülkeler arasında, bu alanda en fazla ihracat yapılan üçüncü ülke olduğu bildirildi.2,2 milyar euroluk ihracat hacmi ile Çin bu alanda birinci sırada, Almanya'dan 270 milyon euro değerinde "Dual Use" malzemesi ithal eden Rusya ikinci sırada yer alıyor. "Dual Use" olarak adlandırılan malzemeler kapsamına örneğin, elektronik ve iletişim ürünleri ile enformasyon teknolojileri ve kimyasal maddeler giriyor. Almanya'nın bu alanda geçen yıl 9 bin 83 kalemde toplam 4 milyar 900 milyon euroluk ihracat izni verdiği belirtiliyor.Suriye de alıcılar arasındaSuudi Arabistan dışında bölge ülkelerinden Suriye de Almanya'dan Dual Use ürünler ithal eden ülkelerden biri. İç savaş halindeki ülkeye geçtiğimiz yıl 1 milyon 400 bin euro değerinde ürün satışına hükümet tarafından onay verildi. Başbakan Merkel önderliğindeki koalisyon hükümeti, ihraç edilen ürünlerin ilaç yapımında kullanılacak temel ürünler olduğunu belirtirken, muhalefet bu maddelerden klor gazı üretilmesi riski bulunduğuna dikkat çekiyor.Sol Parti'den hükümete tepkiSol Parti Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelen ise Türkiye'ye askeri amaçla kullanılabilecek ürünler ihraç edilmesine karşı çıkarak Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı yaptığı bir dönemde Dual Use ürünlerin satışının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Türkiye'nin bölgedeki "terörist çetelere" kanıtlanabilir bir destek verdiğini öne süren Dağdelen, ihracatına izin verilen ürünlerin Türkiye'de farklı düşünen insanların kovuşturmasında da kullanılabileceğini ve bu sebepten dolayı uygulamanın durdurulması gerektiğini kaydetti.Dağdelen ayrıca, Suudi Arabistan'a 194 kalemde 25 milyon euroluk ihracat yapılmasına verilen hükümet onayını da eleştirdi. Dağdelen bu konuda da, "Federal hükümet, Suudi Arabistan'a silah ambargosu uygulama konusunda ciddi ise, Dual Use ürünlerin ihracatını durdurmalı" ifadesini kullandı. AFP/ ET,BK(c)