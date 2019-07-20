Türkiye'ye 3'üncüsü sporcu, milli takım kampına halıfleks üzerinde hazırlanıyor
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Samsun Alaçamspor bocce sporcusu Selma Kalanç, raffa sahası olmadığı için milli takım kampına halıfleks üzerinde hazırlanıyor.
Samsun Alaçamspor bocce sporcusu Selma Kalanç, raffa sahası olmadığı için milli takım kampına halıfleks üzerinde hazırlanıyor. Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:12 Kaynak: İHA
14-16 Arkalık 2018'de Ankara Kahramankazan'da yapılan Raffa Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olan Alaçamspor bocce sporcusu Selma Kalanç, raffa sahası olmadığı için halıfleks üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Beden eğitimi öğretmeni ve Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir eşliğinde çalışan sporcu, 25-27 Temmuz'da Ankara Kahramankazan'da yapılacak Raffa Milli Takım kampına hazırlanıyor.
Antrenör Gökhan Bozdemir, "İlçemize ve ilimize bu yıl Okul Sporları Genç Kızlar Türkiye Şampiyonluğu, Analig Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonluğunu getiren sporcularımla birçok zorluklar karşısında yılmadan çok çalışarak başarılar kazandı. Bize desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN
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