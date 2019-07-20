Son Dakika Haberleri: Türkiye'ye 3'üncüsü sporcu, milli takım kampına halıfleks üzerinde hazırlanıyor
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Türkiye'ye 3'üncüsü sporcu, milli takım kampına halıfleks üzerinde hazırlanıyor

4 dakika önce

Samsun Alaçamspor bocce sporcusu Selma Kalanç, raffa sahası olmadığı için milli takım kampına halıfleks üzerinde hazırlanıyor.

Türkiye'ye 3'üncüsü sporcu, milli takım kampına halıfleks üzerinde hazırlanıyor, System.String[]
Samsun Alaçamspor bocce sporcusu Selma Kalanç, raffa sahası olmadığı için milli takım kampına halıfleks üzerinde hazırlanıyor.

14-16 Arkalık 2018'de Ankara Kahramankazan'da yapılan Raffa Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olan Alaçamspor bocce sporcusu Selma Kalanç, raffa sahası olmadığı için halıfleks üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Beden eğitimi öğretmeni ve Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir eşliğinde çalışan sporcu, 25-27 Temmuz'da Ankara Kahramankazan'da yapılacak Raffa Milli Takım kampına hazırlanıyor.

Antrenör Gökhan Bozdemir, "İlçemize ve ilimize bu yıl Okul Sporları Genç Kızlar Türkiye Şampiyonluğu, Analig Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonluğunu getiren sporcularımla birçok zorluklar karşısında yılmadan çok çalışarak başarılar kazandı. Bize desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN
Türkiye, Selma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:12 Kaynak: İHA
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