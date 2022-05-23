Türkiye'ye, 4 ayda 8 milyon 885 bin ziyaretçi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi 2022 yılının ilk 4 ayında toplam 8 milyon 885 bin 876 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı istatistiklere göre, bu yılın ilk 4 ayında gelen ziyaretçilerin 7 milyon 477 bin 47'sini yabancılar oluşturdu. Yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı ise 1 milyon 408 bin 829 oldu. Türkiye'nin 2022 yılı ocak-nisan döneminde ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 172,51 arttı.

Bu yılın ilk 4 ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yine bir önceki yılın aynı dönemine göre Almanya yüzde 339,81 artış ile birinci, Bulgaristan yüzde 325,55 artış ile ikinci, İran yüzde 236,77 artış ile üçüncü sırada yer aldı. İran'ı sırasıyla Rusya Federasyonu ile İngiltere izledi.NİSAN AYINDA YÜZDE 225 ARTIŞ

Nisan ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 225,59 artarak 2 milyon 574 bin 423 oldu. Türkiye'ye geçen nisan ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 630,34 artış ile Almanya birinci, yüzde 442,04 artış ile Bulgaristan ikinci, yüzde 1446,83 artış ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi İran ve Rusya Federasyonu izledi.