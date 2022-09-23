Türkiye'ye 8 ayda 32,5 milyon ziyaretçi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi 2022 yılının ilk 8 ayında, toplam 32 milyon 500 bin 190 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Ocak-Ağustos 2022 verilerine göre, Türkiye'yi önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 108,48 artışla 29 milyon 334 bin 652 yabancı ziyaret etti. Yurt dışı ikametli vatandaşla birlikte toplam ziyaretçi sayısı, 32 milyon 500 bin 190 kişiye ulaştı. Ağustos ayında da yabancı ziyaretçi sayısı, yine geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 52,32 arttı ve 6 milyon 304 bin 443'e ulaştı. Yılın ilk 8 ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 105,73 artış ve 3 milyon 850 bin 816 kişi ile Almanya birinci, yüzde 22,8 artış ve 3 milyon 3 bin 836 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 2 bin 120,57 artış ve 2 milyon 360 bin 404 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran izledi.

EN ÇOK ZİYARETÇİ ALMANYA'DANTürkiye'ye Ağustos 2022'de en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise 858 bin 265 kişi ile Almanya birinci, 806 bin 505 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, 550 bin 156 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü oldu. Sıralama, aylık verilerde de değişmedi ve Bulgaristan dördüncü, İran da beşinci sırada yer aldı.