Son Dakika Haberleri: Türkiye'ye Avrupa ülkesi gözüyle bakıyoruz

Türkiye'ye Avrupa ülkesi gözüyle bakıyoruz

33 dakika önce

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, "Türkiye'ye Avrupa ülkesi gözüyle bakıyoruz ve yapılan ekonomik reformlar umut vaat ediyor" dedi.

Türkiye'ye Avrupa ülkesi gözüyle bakıyoruz, System.String[]
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, "Türkiye'ye Avrupa ülkesi gözüyle bakıyoruz ve yapılan ekonomik reformlar umut vaat ediyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:55 

Jyrki Katainen, Avrupa, Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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