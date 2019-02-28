Türkiye'ye Avrupa ülkesi gözüyle bakıyoruz

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, "Türkiye'ye Avrupa ülkesi gözüyle bakıyoruz ve yapılan ekonomik reformlar umut vaat ediyor" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, "Türkiye'ye Avrupa ülkesi gözüyle bakıyoruz ve yapılan ekonomik reformlar umut vaat ediyor" dedi.

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