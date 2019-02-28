Türkiye'ye Avrupa ülkesi gözüyle bakıyoruz
33 dakika önce
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, "Türkiye'ye Avrupa ülkesi gözüyle bakıyoruz ve yapılan ekonomik reformlar umut vaat ediyor" dedi.
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, "Türkiye'ye Avrupa ülkesi gözüyle bakıyoruz ve yapılan ekonomik reformlar umut vaat ediyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:55
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