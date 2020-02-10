Türkiye'ye birçok kupa getiren e-spor koçu Yıldıran: 3 yılda 700 bin dolar kazandık

Günde 8 saat işe gider gibi evde bilgisayar oyunu oynayarak ekibini turnuvalara hazırlayan Canpolat Yıldıran, tamamı Türk oyunculardan oluşan ekibi ile birlikte dünya çapında yarışmalara katılarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyor.



Elektronik sporlar anlamına gelen 'e-spor', oyuncuların profesyonel takımlar bünyesinde resmi etkinliklerde oyun oynayarak hayatlarını kazandığı bir spor dalı olarak biliniyor.