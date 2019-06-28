Son Dakika Haberleri: Türkiye'ye bu yıl gelen turist sayısı yüzde 11 arttı
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Türkiye'ye bu yıl gelen turist sayısı yüzde 11 arttı

1 saat önce

Türkiye yılın 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artışla, 12 milyon 757 bin 522 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Türkiye'ye bu yıl gelen turist sayısı yüzde 11 arttı, System.String[]
Türkiye yılın 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artışla, 12 milyon 757 bin 522 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır giriş çıkış istatistiklerine göre mayıs ayında Türkiye'ye 4 milyon 22 bin 254 yabancı ziyaretçi geldi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:08 
Türkiye, Dünya
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