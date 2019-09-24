Türkiye'ye doğrudan yatırımlar yüzde 13 azaldı
1 saat önce
Türkiye'ye uluslararası net doğrudan yatırım girişi ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 azalarak 5 milyar 420 milyon dolar oldu.
Türkiye'ye uluslararası net doğrudan yatırım girişi ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 azalarak 5 milyar 420 milyon dolar oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:15
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