Türkiye'ye "En İyi Denizaşırı Destinasyon" ödülü
1 saat önce
Çin'de düzenlenen "6. Road Trip Festival 2019"da Türkiye, "En İyi Denizaşırı Destinasyon" ödülüne layık görüldü.
Çin
'de düzenlenen "6. Road Trip Festival 2019"da Türkiye
, "En İyi Denizaşırı Destinasyon" ödülüne layık görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:25
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