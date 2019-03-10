Son Dakika Haberleri: Türkiye'ye "En İyi Denizaşırı Destinasyon" ödülü

Türkiye'ye "En İyi Denizaşırı Destinasyon" ödülü

1 saat önce

Çin'de düzenlenen "6. Road Trip Festival 2019"da Türkiye, "En İyi Denizaşırı Destinasyon" ödülüne layık görüldü.

Türkiye'ye
Çin'de düzenlenen "6. Road Trip Festival 2019"da Türkiye, "En İyi Denizaşırı Destinasyon" ödülüne layık görüldü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:25 

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi
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