Türkiye'ye Enerji Veren Kadın Kayserigaz'dan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nde 'Profesyonel Ödülü'nü bu yıl Kayserigaz Yönetim Sistemleri Yöneticisi Işıl Büyükkılıç Akkoç aldı. Akkoç, "Kayserigaz olarak, Kadın Profesyonel alanında şirketimizin adaylarından biriydim. İlk günden beri yaptığımız çalışmaları, ödül alan proje ve faaliyetlerimizi adaylık gerekçemizde bildirdik. Kayserigaz dağıtım şirketleri arasında özelleşme anlamında ilk doğalgaz dağıtım ihalesini almış olan bir şirket. Bu ilkemizden hareketle birçok çalışmayı ilk olup, ilklerle kalarak gerçekleştirdik" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı törende 'Akademi Ödülü', 'İş Dünyası Ödülü', 'Profesyonel Ödülü', 'Girişimci Ödülü', 'Enerjide Örnek Şirket Ödülü', 'Geleceğe İlham Veren Kadın Ödülü' ve 'Jüri Özel Ödülü' kategorilerinde ödüller verildi. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin Türkiye'deki ilk baş denetçilerinden birisi olan Işıl Akkoç'un, Proje Yöneticisi olduğu ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Projesi, Uluslararası Yönetim Danışmanlığı Enstitüleri Konseyi tarafından verilen en iyi proje ödülüne layık görüldü. 2005 yılından bu yana Kayserigaz'da görev yaptığını ifade eden Akkoç iş hayatı serüvenini şöyle anlattı:



"2005 yılından beri Kayserigaz'da çalışıyorum. Proje Müdürlüğünde Proje Yapımı tarafında çalışmaya başladım. Daha sonra Kalite Yönetim Sistemleri'ne giriş yaptım. 2010 yılından beri de Kayserigaz'da Yönetim Sistemleri Birim Yöneticisi olarak çalışmaya devam ediyorum. Kayserigaz, 2004 yılında kurulmuş bir şirket. 2003 yılında ihalenin alınmasıyla birlikte Kayserigaz, doğalgaz dağıtım şirketleri arasında özelleşme anlamında ilk doğalgaz dağıtım ihalesini almış olan şirket. O zamandan beri de Kayserigaz Yönetim Sistemleri olarak belirttiğimiz ISO belgelerine sahip. Kayserigaz'da 6 adet belge var. Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Yönetimi Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Kurumsal Risk Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi olmak üzere şu anda 6 belgenin yürütümünü gerçekleştiriyoruz. Bu belgelerin bir çoğunun sektörde ilk kez Kayserigaz tarafından alınmış belgeler olduğunu söyleyebiliriz. Biz de Yönetim Sistemleri Birimi olarak Kayserigaz'daki bu çalışmaları, bu faaliyetleri yürüten birimiz" diye konuştu.



"Enerji sektörü kadın yöneticinin çok az olduğu bir sektör"



Bünyesinde çalışmış olduğu Kayserigaz'ın dağıtım şirketleri arasında özelleşme anlamında ilk doğalgaz dağıtım ihalesini almış olan şirket olduğunun ve birçok çalışmayı ilk olarak gerçekleştirdiklerinin altını çizen Akkoç, "Enerji Bakanlığı, geçen yıl itibariyle bir çalışma başlattı. 7 farklı kategoride 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne binaen bir çalışma başlattı. Çünkü enerji sektörü aslında kadın çalışanın az olduğu ve kadın yöneticinin çok çok az olduğu bir sektör. Enerji Bakanlığı da bu öngörüden ve bu istatistiklerden kaynaklandığını düşündüğümüz bir çalışma başlatarak, hem enerji alanında hem tüm Türkiye'de kadın çalışanların, kadın istihdamının ve kadın yöneticilerin sayısının arttırılması gerektiği düşüncesinden hareketle 7 farklı kategoride çalışma başlattı. Bunlar içinde Akademi, Kadın Profesyonel, İş Dünyası, Girişimcilik ve Enerjide örnek şirket alanında ödüller var. Kayserigaz olarak, Kadın Profesyonel alanında şirketimizin adaylarından biriydim. İlk günden beri yaptığımız çalışmalar ile birlikte ödül alan proje ve faaliyetlerimizi adaylık gerekçemizde bildirdik. Çünkü Kayserigaz dağıtım şirketleri arasında özelleşme anlamında ilk doğalgaz dağıtım ihalesini almış olan bir şirket. Şu anki COO'muz ve daha önceki genel müdürümüz Hasan Yasir Bora'nın bize bir düsturu vardı, 'ilk olmak ve ilklerle kalmak.' Biz de bunu kendimize ilke edinerek, birçok çalışmada ilk olup, ilklerle kalarak gerçekleştirdik. Mesela Ar-Ge alanında Kayserigaz'ın gerçekleştirdiği ve benim proje yürütücülüğünü yaptığım bir çalışma, EPDK tarafından kabul edilen ilk Ar-Ge projesi unvanına sahip. Bu şekilde gerçekleştirdiğimiz birçok ilk var. Kayserigaz'da bu ilklerle olmak, ilklerle kalmak ilkesinin, şirketin hayatı boyunca kalmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



"ISO 45001 Yönetim Sisteminde ilk belgelendirilen şirket olmak için çalışıyoruz"



Önümüzdeki dönem projeleri hakkında da bilgiler veren Işıl Akkoç; "Şu anda ISO 45001 İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi tüm dünyada ilk defa yayınlandı. Biz daha önce OHSAS 18001'i etkin olarak uyguluyorduk, ISO 45001 Yönetim Sistemini de Türkiye'de sektörümüzde bu sistemi ilk uygulayan ve ilk belgeye sahip olan şirket olmak için çalışmalarınızı yürütüyoruz. Bu kapsamda ben Türkiye'nin ilk ISO 45001 baş denetçilerinden biriyim. Bu da ödül başvurumuzda yer alan unsurlardan biriydi" şeklinde konuştu.



"Şükredilecek bir an"



Ödül töreninde isminin anons edildiği anki duygularını paylaşan Akkoç "Ödülü almak için adımın okunduğu an gerçekten muhteşem bir duygu. O anı yaşatan ve lütfeden Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Gerçekten şükredilecek bir an. Bu ödül törenini düzenleyen, buna vesile olan daha önceki Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak Bey'e, şimdiki Bakanımız Fatih Dönmez Beye, bu ödüle ve programa desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye özellikle teşekkür etmek istiyorum. En büyük teşekkürüm de tabi ki aileme, tüm Kayserigaz çalışanlarına, yöneticilerine, müdürlerine, üst yönetime ve en çok da kendi ekibime teşekkür etmek istiyorum" dedi. - KAYSERİ

