Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni" - "İlham Veren Kadın Ödülü - Milli Yüzücü Sümeyye...
25 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde ödül takdim töreni düzenlendi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen " Türkiye
'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde ödül takdim töreni düzenlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:28 Kaynak: AA
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