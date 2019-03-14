Son Dakika Haberleri: "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödüllendirildi

"Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödüllendirildi

51 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödülleri sahiplerini buldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen " Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödülleri sahiplerini buldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:40 

Türkiye, Ekonomi
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