"Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödüllendirildi
51 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödülleri sahiplerini buldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen " Türkiye
'ye Enerji Veren Kadınlar" ödülleri sahiplerini buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:40
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