"Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödüllerinin farkındalık yaratması bekleniyor

Zorlu Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik, 16 Mart'ta yapılacak " Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödül töreninin enerjisi yüksek kadınlara ilham vererek onları cesaretlendireceğini belirterek, "İnanıyorum ki ödüllerin yarattığı farkındalıkla daha fazla kadını sahada ve karar mekanizmalarında görebileceğiz." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca bu yıl üçüncüsü düzenlenecek, Zorlu Enerjinin ana sponsoru olduğu, "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödüllerinin jürisinde yer alan Melik, ödüllere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Melik, dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların değişim gücünü ve yaratıcılığını topluma entegre edemeyenlerin, daha iyi bir geleceğe ulaşmasının mümkün olmadığını söyledi.

Birleşmiş Milletlerin "Kadının Güçlenmesi İlkeleri"ne imza atan bir şirket olarak, kadın ve erkeklerin gücünü ve enerjisini birlikte kullanan toplumların ve yapıların geleceğin belirleyicisi olacağına inandıklarını dile getiren Melik, bu vizyonla kadınların hayatın her alanında güçlendirilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Melik, Zorlu Grubu'ndaki tüm şirketlerde bir iş yapış biçimi haline gelen bu yaklaşımla fırsat eşitliğini gözeterek hareket ettiklerini vurgulayarak, "Şirket kültürünü bu anlayış üzerine kurduk. Daha fazla kadının yönetim kademelerinde ve karar mekanizmalarında yer almasını, her geçen gün daha fazla kadın çalışan ve mühendisin istihdam edilmesini hedefliyoruz." dedi.

"Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödül töreninin, bu konudaki çalışmaların gelişimine ciddi katkı sağladığına inandıklarını söyleyen Melik, şunları kaydetti:

"Bu etkinliğin, özellikle cam tavanların kırılmasına katkı sağlayacağına ve iyi örnekler sayesinde enerjisi yüksek kadınlarımıza ilham verip onları daha fazlasını yapma yolunda cesaretlendireceğine inanıyorum. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin kadınların çalışma hayatında karar alıcı pozisyonlarda daha fazla yer alması, karar süreçlerinde kadınların eksikliğinin tüm toplumu ilgilendiren bir noksanlık olduğu yönündeki tespitleri ve bu konuda ortaya koyduğu vizyon, bu ödüllerin kadınları cesaretlendirme yönünde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. İnanıyorum ki ödüllerin yarattığı farkındalıkla daha fazla kadını sahada ve karar mekanizmalarında görebileceğiz."

Enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık sağlamak amacıyla düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödül töreninin üçüncüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla 16 Mart'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.