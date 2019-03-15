Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" Töreninde Egeli Bilim İnsanına Ödül

"Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödülleri sahiplerini bulurken, "Akademik" kategoride Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şule Erten Ela da ödül aldı.

"Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödülleri sahiplerini bulurken, "Akademik" kategoride Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şule Erten Ela da ödül aldı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye'nin yerli ve milli enerji hamlesine katkıda bulunan kadınlar "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödülleri ile taçlandırıldı. İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, akademi ve iş dünyasından önemli isimler yer aldı. Törende, "Akademik Kategori" ödülünü kazanan Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Erten Ela, ödülünü iş insanı Murat Özyeğin'in elinden aldı.



Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Prof. Dr. Şule Erten Ela'nın başarısının kendilerini oldukça gururlandırdığını söyledi. Prof. Dr. Budak, "Böylesine önemli bir konuda verilen ödüllerin akademik kategorisinde üniversitemize verilmesi çok önemli bir başarıdır. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından, güneş, rüzgar ve jeotermal gibi enerji kaynakları ile ilgili uygulamaya yönelik araştırma çalışmalarında bulunan ülkemizin ilk ve tek Güneş Enerjisi Enstitüsü üniversitemiz bünyesinde yer alıyor. Enstitümüz hem ulusal hem de uluslararası alanlarda yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ile bunların kullanımı konularında yaptığı çalışmalar ile önemli bir görevi yerine getiriyor. Enerji alanı, üniversitemizin ve enstitümüzün üzerinde pek çok çalışmalar yaptığı, ülkemizin geleceği olarak gördüğümüz bir alan. Bu alanda yapılacak yerli ve milli çalışmalar, devletimizin 2023 hedefleri doğrultusunda büyük öneme sahip. Üniversitemizin elektrik tüketiminde büyük bir tasarruf sağlayacak olan güneş enerjisi projemizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Prof. Dr. Şule Erten Ela Hocamızı başarısından ötürü tebrik ediyorum" diye konuştu.



Prof. Dr. Şule Erten Ela ise "Daha önce Ege Üniversitesine TÜBİTAK Bilim Ödülü ve Türkiye Bilimler Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülünü (TÜBA-GEBİP) kazandırmanın gururunu yaşadım. Şimdi de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın "Enerji Akademi Ödülünü" üniversiteme kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bu yıl ikincisini düzenlediği "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödülleri, enerji sektöründeki lider kadınlara dikkat çekerek toplumsal farkındalık uyandırmayı hedefliyor. Ödüllere, Türkiye'nin dört bir yanında enerji sektöründeki faaliyetlerini sürdüren, gerek sosyal projeleri gerek sektöre kattıkları değer ile Türkiye'nin enerji lideri kadınlarının başarı hikayeleri ilham veriyor. Ödüller; Akademi Ödülü, İş Dünyası Ödülü, Kadın Girişimci Ödülü, Enerjide Örnek Şirket Ödülü, İlham Veren Kadın Ödülü ve Jüri Özel Ödülü kategorilerinde veriliyor. - İZMİR

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