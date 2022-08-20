Edirne'den 227 Afgan göçmen, sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi - Son Dakika
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Edirne'den 227 Afgan göçmen, sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi

20.08.2022 22:25
Edirne'den 227 Afgan göçmen, sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi

TÜRKİYE'ye farklı tarihlerde yasa dışı yollarla giriş yapan göçmenler, Edirne'de işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

TÜRKİYE'ye farklı tarihlerde yasa dışı yollarla giriş yapan göçmenler, Edirne'de işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Türkiye'ye farklı tarihlerde yasa dışı yollardan giiriş yapan ve Avrupa'nın farklı ülkelerine gitmek isterken Edirne'de yakalanan  227 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı. Burada jandarmanın güvenlik önlemleri alınarak otobüslere bindirilen göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na gönderildi. Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında 227 göçmen, charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.


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Kaynak: DHA

İstanbul, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den 227 Afgan göçmen, sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi - Son Dakika

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