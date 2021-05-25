Türkiye'ye futbolcu olmak için gelmişlerdi! Kulüp bulamayan Afrikalı gençler, çay toplayıcısı oldu - Son Dakika

Türkiye'ye futbolcu olmak için gelmişlerdi! Kulüp bulamayan Afrikalı gençler, çay toplayıcısı oldu

25.05.2021 13:17

Türkiye'de oturma izni bulunan Senegal, Sudan, Gambiya ve Zambiya uyruklu Afrikalı işçiler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çay hasadı için Doğu Karadeniz'e geldi. 200- 250 TL arasında değişen ücretlerle çay toplayan işçilerden bazıları Türkiye'ye futbolcu olmak için geldiklerini söyleyerek, "Maalesef futbol kulübü bulamadık" ifadelerini kullandı.

Doğu Karadeniz'de; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat dönemi başladı. Çay tarımı için koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Gürcistan ve Azerbaycan uyruklu 40 bin işçi ülkeye bu yıl da gelemedi. Bu işçilerin yerini Türkiye'de oturma izni bulunan Gambiya, Senegal, Sudan ve Zambiya uyruklu Afrikalı işçiler aldı. İşçiler 200- 250 TL arasında değişen yevmiye ile çay topluyor.

AFRİKALI İŞÇİLER BU YIL DA ÇAY HASADINDA

"FUTBOLCU OLMAK İÇİN GELMİŞTİM"

Antalya'da yaşayan ve 3 yıldır çay toplamak için Rize'ye gelen Senegalli Abdülhamit Baa (23) futbolcu olmak için Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Maalesef futbol kulübü bulamadım. Arkadaşlarım vasıtası ile burada çay işçisi arandığını öğrenince geldim. 3 sezondur geliyorum, çay topluyorum. İlk geldiğimde çay toplamayı hiç bilmiyordum, yavaş yavaş öğrendim, şimdi iyi çay topluyorum" dedi.

AFRİKALI İŞÇİLER BU YIL DA ÇAY HASADINDA

"İKİ SEZONDUR ÇAY TOPLAMAYA GELİYORUM"

Senegalli Osman Sisi de (40), "7 yıldır Türkiye'deyim, iki sezondur Rize'ye çay toplamaya geliyorum. Artık çay toplamayı öğrendim, arkadaşlarım da gelecek, onlarla beraber bu sezon da çay toplamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

AFRİKALI İŞÇİLER BU YIL DA ÇAY HASADINDA

"ARKADAŞIM BANA ÖĞRETİYOR"

Senegalli Osman Mosek ise (22) ilk kez geldiği Karadeniz'de bir haftadır çay topladığını söyleyerek, "Öğreniyorum, çok zor değil, arkadaşım da bana öğretiyor" ifadelerini kullandı.

AFRİKALI İŞÇİLER BU YIL DA ÇAY HASADINDA

ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜ, ÇAYIN NASIL TOPLANACAĞINI ANLATTI

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim bahçeye girerek çayın nasıl toplanması gerektiğini anlattı. Kendisinin de çay üreticisi olduğunu ve günlük 300 kiloya kadar çay toplayabileceğini söyleyen Alim, "Ne kadar kaliteli çay elde edersek, değeri de o kadar yükselmiş olacak. Kaliteden ödün vermeyeceğiz. Çayı toplarken yeşil tabana üzerinde kalacak. Çay toparken yeşil tabaka değil de odunsu kısma kadar inildiği zaman filiz açmaz. Filiz açmayınca kalite olmaz. Üst kısımları toplayacağız ve üst tabaka yeşil kalmalı. Böyle olunca ikinci sürgün daha verimli gelecek. Derinden toplanırsa filiz artmaz, yapraklaşacak. Kalite düşecek böylece bitki de zarar görecek" diye konuştu.

Alim, çay hasadının üreticilerce ailece yapılması önerisinde bulundu.

Türkiye'ye futbolcu olmak için gelmişlerdi! Kulüp bulamayan Afrikalı gençler, çay toplayıcısı oldu

Doğu Karadeniz, Karadeniz, Türkiye, Çay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'ye futbolcu olmak için gelmişlerdi! Kulüp bulamayan Afrikalı gençler, çay toplayıcısı oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (16)
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

65 yaşındaki adam, ziyaret için geldiği inşaatın 8'inci katından düşüp hayatını kaybetti 65 yaşındaki adam, ziyaret için geldiği inşaatın 8'inci katından düşüp hayatını kaybetti Uzun çalışma saatleri felç, kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini artırıyor Uzun çalışma saatleri felç, kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini artırıyor Oyuncu İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönüyor Oyuncu İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönüyor Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım

Son Dakika Haberleri
14:51 Tokkal çiftini ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı
14:40 65 yaşındaki adam, ziyaret için geldiği inşaatın 8'inci katından düşüp hayatını kaybetti
14:39 Mervenur'u iple boğarak streçle saran cani, cinayetin ayrıntılarını anlattı: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım
14:38 Uzun çalışma saatleri felç, kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini artırıyor
14:37 Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor
14:26 Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor?
14:18 Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti
13:54 Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz
13:50 Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti
13:49 Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı
Tokkal çiftini ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı Tokkal çiftini ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı         
14:52
Mervenur'u iple boğarak streçle saran cani, cinayetin ayrıntılarını anlattı: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım Mervenur'u iple boğarak streçle saran cani, cinayetin ayrıntılarını anlattı: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım         
14:40
Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor         
14:37
Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor? Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor?         
14:26
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu         
14:01
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz         
13:55
Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti         
13:51
Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek         
13:16
Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?         
11:56
Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı         
11:51
Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte         
11:11
Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı         
11:04
Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir         
11:00
Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı         
10:58
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 14:58:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'ye futbolcu olmak için gelmişlerdi! Kulüp bulamayan Afrikalı gençler, çay toplayıcısı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement