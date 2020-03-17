Türkiye'ye gelecek vatandaşların karantinaya alınacağı yurtlardaki hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

Avrupa'dan İstanbul'a gelecek Türk vatandaşlarının 14 gün boyunca karantina altına alınacağı yurtlarda hazırlıklar tamamlandı.
Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan Türkiye'ye dönmeyi talep eden vatandaşların dönüş yolculuğu bugün başlayacak. İstanbul'a gelen vatandaşlar korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu, KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınacak.
Türk vatandaşlarının karantina altına alınacağı yurtlarda hazırlıklar da tamamlandı. Yurtlardaki öğrencilerin ayrılmasının ardından temizlik çalışmaları başlatıldı. Odalar tek tek dezenfekte edilirken, polis ekiplerinin de yurt çevresinde güvenlik önlemi aldığı görüldü.
(İHA)