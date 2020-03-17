Türkiye'ye gelecek vatandaşların karantinaya alınacağı yurtlardaki hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'ye gelecek vatandaşların karantinaya alınacağı yurtlardaki hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

Türkiye'ye gelecek vatandaşların karantinaya alınacağı yurtlardaki hazırlıklar tamamlandı

7 saat önce

Avrupa'dan İstanbul'a gelecek Türk vatandaşlarının 14 gün boyunca karantina altına alınacağı yurtlarda hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye'ye gelecek vatandaşların karantinaya alınacağı yurtlardaki hazırlıklar tamamlandı, System.String[]

Avrupa'dan İstanbul'a gelecek Türk vatandaşlarının 14 gün boyunca karantina altına alınacağı yurtlarda hazırlıklar tamamlandı.

Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan Türkiye'ye dönmeyi talep eden vatandaşların dönüş yolculuğu bugün başlayacak. İstanbul'a gelen vatandaşlar korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu, KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınacak.

Türk vatandaşlarının karantina altına alınacağı yurtlarda hazırlıklar da tamamlandı. Yurtlardaki öğrencilerin ayrılmasının ardından temizlik çalışmaları başlatıldı. Odalar tek tek dezenfekte edilirken, polis ekiplerinin de yurt çevresinde güvenlik önlemi aldığı görüldü.

(İHA)

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Karantina yurduna gelecek olanlara bir öğrenci kolonya ve not bıraktı Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi         
09:52
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Balık fiyatları yüzde 50 düştü Balık fiyatları yüzde 50 düştü         
09:34
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı         
09:15
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı         
09:07
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi         
23:51
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı         
23:35
Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu         
23:01
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım         
22:57
Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı         
22:30
Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı         
22:27
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı         
22:19
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 17:43:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'ye gelecek vatandaşların karantinaya alınacağı yurtlardaki hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]