Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara? - Son Dakika

Türkiye'ye günlerdir, İran sınırından akın akın yurda giren Afgan mültecileri tartışıyor. Toplumun birçok kesiminden tepkiler gelirken ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen de katıldığı programda konuyla ilgili olarak isyan etti.

GÖÇ POLİTİKASININ TARTIŞILDIĞI YAYINDA İSYAN ETTİ

Hande Aydemir ile TV 100'de Gün Biterken programında göç politikasının tartışıldığı yayında Ersan Şen'in yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi Avukat Mücahit Birinci, İYİ Parti Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu ve İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. İlyas Topsakal yer aldı.

"BENİM ÜLKEM SENİN İSTASYONUN DEĞİL"

Sınırdan akın akın gelen Afgan genç erkek göçmenlerle ilgili sert eleştirilerde bulunan Prof. Dr. Ersan Şen şunları söyledi:

"İran sınırının kapatılmasını istiyorum. İran'a nota verilecek. Gelenleri soruyorlar. Kim bunlar ve nasıl girebiliyorlar bu topraklara? Niye İran'da kalmazlar? Afganistan'ın anasını ağlatacaksınız, 'NATO'ydum gidiyorum diyeceksiniz' Kusura bakma, benim ülkem senin istasyonun değil! On bin km öteden gelip bu memleketin milletine ayar vermeye kalkma!"