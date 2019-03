Türkiye'ye Gelen Alman Misafirlerimiz, Almanya'da Gibi Rahatlar'

ALMAN basınının, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terörle mücadele konusunda yaptığı konuşmayı, "Türkiye, Alman turistleri gözaltına almak istiyor" diye yansıtması, Berlin'de 53'üncü kez düzenlenen Uluslararası Turizm Borsası (İTB) Fuarında da gündeme geldi.

ALMAN basınının, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terörle mücadele konusunda yaptığı konuşmayı, "Türkiye, Alman turistleri gözaltına almak istiyor" diye yansıtması, Berlin'de 53'üncü kez düzenlenen Uluslararası Turizm Borsası (İTB) Fuarında da gündeme geldi. Alman gazeteciler, fuarda basın toplantısı düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a, İçişleri Bakanı Soylu'nun sözlerinin kafa karışıklığına yol açtığını ve Türkiye'de muhabirlik yapan bazı Alman gazetecilerin akreditasyonlarının uzatılmamasını sordu. Bakan Ersoy ise bu sorulara şöyle cevap verdi:



'BİZ ALMANLARI ÇOK SEVİYORUZ'



"Bir kafa karışıklığı, bir anlam kargaşası oldu orada. Açıkçası İçişleri Bakanı'nın konusunun farklı anlamlara çekildiğini gördük. İçişleri Bakanı da gerekli açıklamayı yaptı. Böyle bir şeyin Türkiye'de söz konusu olması mümkün değil. Bu vesileyle bir konuya değinmek istiyorum. Türk-Alman dostluğu çok eski, köklü bir dostluktur. Bu dostluk neticesinde biz Türk halkı olarak Almanları çok seviyoruz. Biliyoruz ki, Almanlar da Türkleri çok seviyor. Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Geliyorlar da. 2018'de 4.5 milyon Alman Türkiye'yi ziyaret etti. 2019'da da 5.5 milyonun üzerinde Alman ülkemizi ziyaret edecek. Türkiye olarak her daim Almanları ülkemizde görmek istiyoruz, onları ağırlamak istiyoruz. Çünkü Türkiye'de turizmin başlaması ve gelişmesinde Almanların çok önemli bir yeri var. Biz turizme zaten Almanlarla başladık. Türkiye, Alman turistlerin bizi yönlendirmesiyle turizmini geliştirdi. Biz bunu unutacak değiliz. Almanların her zaman Türklerin kalbinde çok geniş bir yeri var. Biz bunun kalmasını istiyoruz. Farklı anlamlara, manalara çekilmesini istemiyoruz."



'KALICI OLAN DOSTLUK'



Berlin'de yayınlanan Tagesspiegel gazetesi ise '22 yıldır Türkiye'de görev yapan muhabirlerinin akreditasyonunun uzatılmadığını, bunun Türk turizmine etkisinin nasıl olacağını' sordu. Bakan Ersoy bu soruya şu yanıtı verdi: "Türkiye ile Almanya çok eski bir müttefik. Çok iyi dost iki ülke. Dostlar arasında bazen anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları olabilir. Ben bunların aşılamayacak konular olduğunu hiç sanmıyorum. Konuşulur, tartışılır hepsine bir çözüm yolu bulunur. Kalıcı olan Türk-Alman dostluğu. Bu dostluğa hiçbir şeyin zarar vermesine biz Türkiye olarak izin vermeyeceğiz. Elimizden gelen gayreti de göstereceğiz. Dostlar arasındaki anlaşmazlıkları da zaman içerisinde tatlıya bağlayacağız. Bugüne kadar bağlandı. Bugün de bağlanır."



'BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR PAZAR'



Almanların Türkiye'yi en fazla ziyaret eden misafirler olduğunu, bir çoğunun ise Türkiye'yi kendi ülkeleri kadar iyi tanıdıklarını ve kendi ülkelerindeki kadar rahat ettiklerini belirten Bakan Ersoy, şöyle devam etti: "Almanya, Türkiye için hep önemli bir pazar oldu. Aldığımız geri dönüşler Alman misafirlerimizin bu yıl da artan oranda ülkemizi tercih edeceğini gösteriyor. Deniz, güneş ve kum turizminin yanında inanç, kültür, doğa ve macera turizmine ağırlık vereceğiz. Eşsiz gastronomisi ve eğlence dünyasıyla Türkiye, Alman dostlarımıza her daim huzur ve heyecan vadediyor."



'ANADOLU, AÇIK HAVA MÜZESİ GİBİ'



"Turizm hedefimizi 50 milyon turist 50 milyar dolardan, 70 milyon turist 70 milyar dolar gelire revize ettik. Ülkemiz, dünya turizm pazarında 8'inci sırada yer alıyor. Bu yıl ilk 6'ya girmeyi hedefliyoruz. Anadolu coğrafyası bir açık hava müzesi konumunda. 12 bin yıldan daha eski tarihi boyunca bir çok dine, inanca, kültüre ve medeniyete ev sahipliği yaptı. Ülkemizde bizden önce yaşamış medeniyetler tüm insanlığın ortak değerleri. Dünya medeniyet tarihinin en eski tapınağı Göbeklitepe. 2018'de Unesco Dünya Mirası Kalıcı Listesine alındı. Böylece Türkiye'den Unesco listesine 18'inci eserimiz de girmiş oldu. 2019, Göbeklitepe yılı. Göbeklitepe kazılarına çok emeği geçmiş Klaus Schmidt'i de burada anmak istiyorum. Toprağı bol olsun."

