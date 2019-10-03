Son Dakika Haberleri: "Türkiye'ye gelen Cibutili burslu öğrenci sayısını artıracağız"
Son Dakika Güncel Haber

"Türkiye'ye gelen Cibutili burslu öğrenci sayısını artıracağız"

48 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye gelen Cibutili burslu öğrenci sayısını artıracaklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye gelen Cibutili burslu öğrenci sayısını artıracaklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Cibuti Yükseköğrenim ve Araştırma Bakanı Nabil Muhammed Ahmed ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Twitter'dan paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Bakan Ahmed'le verimli bir görüşme yaptık. Ülkemize gelen Cibutili burslu öğrenci sayısını daha da artıracağız." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Cibuti, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahte içki operasyonu
Başarılı oyuncu Timuçin Esen Dr. House karakterini canlandıracak İstiklal Marşı'nı okuyan Max Kruse, Dünya Fair Play ödülüne aday gösterildi Elektik, doğal gaz, ekmek, çay ve şekerden sonra süte de zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 13:52:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Türkiye'ye gelen Cibutili burslu öğrenci sayısını artıracağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]