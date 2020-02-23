Türkiye'ye gelen her 3 Hollandalı turistten biri Antalya'yı tercih ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'ye gelen her 3 Hollandalı turistten biri Antalya'yı tercih ediyor - Son Dakika

Türkiye'ye gelen her 3 Hollandalı turistten biri Antalya'yı tercih ediyor

6 saat önce

Hollanda'dan geçen yıl 415 bin turistin tercih ettiği Antalya, bu yıl 500 bin rakamını aşmayı hedefliyor.

Türkiye'ye gelen her 3 Hollandalı turistten biri Antalya'yı tercih ediyor, System.String[]

Hollanda'dan geçen yıl 415 bin turistin tercih ettiği Antalya, bu yıl 500 bin rakamını aşmayı hedefliyor.

AA muhabirinin, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'ye geçen yıl 1 milyon 117 bin Hollandalı geldi, bunların 415 bini Antalya'da tatilini geçirdi. Hollandalı turistler, Türkiye'de ağırlıklı olarak aile otellerini ve her şey dahil otelleri tercih ediyor.

"Hollanda pazarında çift haneli büyüme bekliyoruz"

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, turizm alanında 2020'nin ilk büyük fuarı olarak nitelendirdiği Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarı'nın 15-19 Ocak'ta Hollanda'nın Utrecht kentinde düzenlendiğini anımsattı.

Bu fuarda rezervasyonlara ilişkin ilk verileri almaya başladıklarını aktaran Yağcı, buna göre Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye'ye yönelik talebin yükseliş ivmesini sürdüreceğini bildirdi.

Hollanda pazarının Antalya turizmi için ilk 5 pazarda yer aldığını vurgulayan Yağcı, "Hollanda pazarında çift haneli büyüme bekliyoruz. 2019'da Antalya'da Hollanda pazarında 400 bini aşan bir rakamı gördük. Hedefimiz ilk noktada 500 bini aşmak. Belçika ve bölgeyi düşündüğümüzde bu rakamın 700 bin civarına ulaşmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

Yağcı, Türkiye'ye gelen her üç Hollandalıdan birinin Antalya'yı tercih ettiğini söyledi.

Antalya'ya ocakta 3 bin 56 Hollandalı geldi

Yağcı, bu yıl Hollandalı turist sayısında artış beklediklerini belirterek, "Geçen yıl ocak ayında Hollanda'dan gelen turist sayısı 2 bin 932 iken bu yıl bu rakam 3 bin 56'ya yükseldi. Hollanda turizm pazarı mevcut talebin çok daha üzerinde bir potansiyeli barındırıyor. Hollanda, senede iki defa tatile çıkabilen, gezgin bir nüfusa sahip. Bu potansiyelin daha büyük bir oranda Türkiye ve Antalya'ya çekilmesi yönünde iş birliklerimizi geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Hollanda, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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