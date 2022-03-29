Türkiye'ye gelen Ukraynalı çocuklar, Türkçe öğreniyor - Son Dakika
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Türkiye'ye gelen Ukraynalı çocuklar, Türkçe öğreniyor

29.03.2022 11:14
Türkiye'ye gelen Ukraynalı çocuklar, Türkçe öğreniyor

Türkiye'ye gelen Ukraynalı çocuklar, Türkçe öğreniyor SAVAŞ nedeniyle Türkiye'ye sığınıp, Ankara'ya yerleşen Ukraynalı ailelerin çocukları, Türkçe öğrenmeye başladı.

Türkiye'ye gelen Ukraynalı çocuklar, Türkçe öğreniyor

SAVAŞ nedeniyle Türkiye'ye sığınıp, Ankara'ya yerleşen Ukraynalı ailelerin çocukları, Türkçe öğrenmeye başladı. Ankara'daki Ukrayna Derneği'nde ilk ders, 2'nci ve 3'üncü sınıf öğrencisi 7 ve 8 yaşlarındaki öğrencilere yönelik gerçekleştirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle binlerce kişi, ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Çeşitli yollarla sınırı geçip, Türkiye'ye sığınan Ukraynalılardan bazıları da Ankara'ya geldi. Savaştan kaçıp, aileleriyle Ankara'ya yerleşen 75 çocuğa yönelik Ankara Ukrayna Derneği'nde eğitim verilmeye başlandı. Bu kapsamda dernek binasının bir bölümü, sınıfa dönüştürüldü, oyun odaları yapıldı. Aralarında savaşta yakınlarını kaybedenlerin de bulunduğu çocuklara, dernek bünyesinde açılan okulda Türkçe ve İngilizce derslerin yanı sıra resim ve dans eğitimleri de veriliyor. Ukrayna Cumartesi Okulu'nda görevli gönüllü öğretmenler tarafından verilen eğitimler kapsamındaki ilk ders, 2'nci ve 3'üncü sınıf öğrencisi olan 7 ve 8 yaşlarındaki öğrencilere yapıldı. İlk gün eğitim, 4 saate yakın sürdü. Türkçe ve İngilizce eğitimi verilen çocuklara, savaşın etkisinden kurtarmaya yönelik etkinlikler de yaptırıldı. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde resim yapıp, dans etti. Resim ve dans etkinliklerinde renkli görüntüler ortaya çıkarken, ihtiyaç doğrultusunda derslerin yaş ayrımı yapılmaksızın haftalık olarak devam edeceği belirtildi.

Türkiye'ye gelen Ukraynalı çocuklar, Türkçe öğreniyor
Türkiye'ye gelen Ukraynalı çocuklar, Türkçe öğreniyor
Türkiye'ye gelen Ukraynalı çocuklar, Türkçe öğreniyor
Türkiye'ye gelen Ukraynalı çocuklar, Türkçe öğreniyor
Türkiye'ye gelen Ukraynalı çocuklar, Türkçe öğreniyor
Türkiye'ye gelen Ukraynalı çocuklar, Türkçe öğreniyor
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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