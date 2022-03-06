Türkiye'ye gelen Ukraynalı sığınmacı sayısı kaç? Bakan Soylu paylaştı - Son Dakika
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Türkiye'ye gelen Ukraynalı sığınmacı sayısı kaç? Bakan Soylu paylaştı

06.03.2022 19:27

Savaşın 11. gününde Ukrayna'dan kaçan siviller, yakındaki ülkelere sığınıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ana kadar Türkiye'ye gelen Ukraynalı mülteci sayısının 20 bini aştığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 'Başkent Trabzon Dernekleri Federasyonu 2'nci Olağanüstü Genel Kurulu'na katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu Avrupa'nın ABD'nin vagonu olmaktan başka bir özelliği olmadığını söyledi.

"DÜNYANIN 5'TEN BÜYÜK OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖRDÜK"

Avrupa'nın kendi kendine hareket etme kabiliyetinin olmadığını belirten Soylu, "İstiyorlar ki; Türkiye ayağa kalkmasın, Türkiye ayakta durmasın, Türkiye bir ses söylemesin, Türkiye etrafındaki coğrafyayı uyandırmasın, haksızlıklara itiraz etmesin. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Dünya 5'ten büyüktür' dedi, doğru. Peki, bunu 'Birleşmiş Milletler'de güzel bir cümle kurayım' diye mi söyledi, hayır. Dünyanın beşten büyük olduğu, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta çok net bir şekilde gözükmektedir" dedi.

Herkes rakamı merak ediyordu! Bakan Soylu, Türkiye'ye gelen Ukraynalı sığınmacı sayısını verdi: 20 bini aşmış durumda

"TÜRKİYE'YE GELEN UKRAYNALI SAYISI 20 BİNİ AŞTI"

Ukrayna'daki savaş nedeniyle başlayan göç hareketliliğine de değinen Bakan Soylu, "Hani güvenlik konseyiniz. Hadi çözün bakalım bu meseleyi. Yıllardan beri bizi terörün, milyonlarca göçün yanı başında bırakanlar, hadi hareket edin şimdi. Orada çoluk, çocuk, kadın hep beraber bir başka ülkeden bir başka ülkeye geçiyorlar. 1,5 milyonu aşan bir göçten bahsediliyor. Bize de üçüncü ülkelerden olmak kaydıyla bugün itibarıyla gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı. Başımızın üzerinde yerleri var. Elimizden geleni yapıyoruz. Misafirperverliğimizi en üst seviyede gösteriyoruz. Sarı saçlı, mavi gözlü, yeşil gözlü; ırklara yönelik bir ayrım yapmayız. Müslümanız, dünyanın neresinde olursa olsun, mağdura sahip çıkarız" dedi.

Herkes rakamı merak ediyordu! Bakan Soylu, Türkiye'ye gelen Ukraynalı sığınmacı sayısını paylaştı: 20 bini aşmış durumda

"TEDARİKTE SORUN YOK, ARKADAŞLARIMIZ İŞLERİNİN BAŞINDA"

Bakan Soylu, tedarik zincirinde pandemi dönemi dahil olmak üzere hiçbir sıkıntı yaşanmadığını söyleyerek, "Şimdi güya bir gıda ürününde 'eksiklik olacak' diye sosyal medyada tahrik ederek, insanları marketlere dökmeye çalışarak, Türkiye içerisinde bir şeyi geliştirmek istiyorlar. Tarım Bakanımız açıklama yaptı. Öyle bir eksikliğimiz söz konusu değildir, Allah'a şükürler olsun. Türkiye'nin bu konularda herhangi bir eksikliği söz konusu değildir. Bu konuda arkadaşlarımız sosyal medyada bu manipülasyonları yapanların veya sadece sosyal medya değil; gerçeklikte bu manipülasyonları yapanlara gerekli tespitleri yapıp, cezaları vermekten imtina etmezler. Bu işler kolay işler değil. Kimseye milletimizin huzurunu bozup, kamu düzenini bozdurmaya yönelik adım attırmayız. Onun için arkadaşlarımız işlerin başındalar" diye konuştu.

Herkes rakamı merak ediyordu! Bakan Soylu, Türkiye'ye gelen Ukraynalı sığınmacı sayısını verdi: 20 bini aşmış durumda

"KARADENİZ'İN NEREYE GÖTÜRÜLDÜĞÜNÜ İYİ OKUMALIYIZ"

Soylu, Karadeniz'in artık eski Karadeniz olamayacağını ifade ederek, "Dünyayı, özellikle Karadeniz'i nereye götürdüklerini iyi okumalıyız, kendi seçimlerimizi de ona göre yapmalıyız. Dünya bir felakete sürüklenirken, bölgemizi bir istikrarsızlığa sürüklemek isterlerken, birileri çıkmış 'S-400'leri geri gönderelim' diyor. S-400 ne işe yarıyor? Dışarıdan bir saldırı gelirse, ona savunma yapıp engelliyor. Peki, bugün Ukrayna'da bu olsaydı; böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalır mıydı? İstiyorlar ki; Türkiye'de hiçbir savunma mekanizması olmasın. İstediği gibi her ülkenin saldırısına açık olsun. Birisi geldi mi teslim olalım" ifadelerini kullandı.

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Süleyman Soylu, Karadeniz, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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