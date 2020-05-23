Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı azaldı - Son Dakika

Korona virüs turizmi vurdu. Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 99 azaldı. Corona virüs salgını etkisinin en güçlü hissedildiği ay olan nisanda Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,26 düşüş yaşandı.

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre ziyaretçi sayısı yüzde 99,26 oranında bir azalış göstererek 24 bin 238 oldu. Bu sayının 2 bin 557'sini de günübirlikçiler oluşturdu.

(İHA)