Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler Şubat'ta Yüzde 9.38 Arttı

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.38 artışla 1.67 milyon kişiye yükseldi.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.38 artışla 1.67 milyon kişiye yükseldi.



Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, yılın ilk iki ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler de yüzde 7.4 artışla 3.2 milyon kişiye çıktı.



Türkiye'ye Şubat'ta en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan yüzde 8.42 pay ve 140 bin 669 kişi ile birinci, Almanya yüzde 8.0 pay ve 133 bin 612 kişi ile ikinci, Gürcistan yüzde 7.21 ve 120 bin 364 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. (Tablo) - İstanbul

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