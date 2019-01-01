Son Dakika Haberleri: Türkiye'ye Gelenleri Hudutta Tavus Kuşları Karşılıyor

Türkiye'ye Gelenleri Hudutta Tavus Kuşları Karşılıyor

1 saat önce

Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tavus kuşları Türkiye"ye gelenleri hudutta karşılıyor.

Türkiye'ye Gelenleri Hudutta Tavus Kuşları Karşılıyor, System.String[]
Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tavus kuşları Türkiye"ye gelenleri hudutta karşılıyor.

Türkiye - Yunanistan sınırındaki Pazarkule Gümrük Kapısı bölgesinde yaşayan 2 tavus kuşu ülkeye giriş yapanların ilgi odağı oluyor.

Pazarkule Hudut Karakolu ve Pazarkule Gümrük Müdürlüğünün olduğu alanda yaşayan tavus kuşları yıllardır asker ve gümrük memurlarınca besleniyor.

Bölgeye alışık iki tavus kuşu Türkiye'ye gelenleri karşılıyor.

Özgürce kanat çırparak kimi zaman askerin nöbet sahasında, kimi zaman Türkiye yazılı tabelanın üzerinde kanatlarının güzelliğini sergileyen tavus kuşları Türkiye'ye gelenler için hoş bir sürpriz yaşatıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:30 Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, Güncel
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