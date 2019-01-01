Türkiye'ye Gelenleri Hudutta Tavus Kuşları Karşılıyor
1 saat önce
Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tavus kuşları Türkiye"ye gelenleri hudutta karşılıyor.
Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tavus kuşları Türkiye
"ye gelenleri hudutta karşılıyor.
Türkiye - Yunanistan
sınırındaki Pazarkule Gümrük Kapısı bölgesinde yaşayan 2 tavus kuşu ülkeye giriş yapanların ilgi odağı oluyor.
Pazarkule Hudut Karakolu
ve Pazarkule Gümrük Müdürlüğünün olduğu alanda yaşayan tavus kuşları yıllardır asker ve gümrük memurlarınca besleniyor.
Bölgeye alışık iki tavus kuşu Türkiye'ye gelenleri karşılıyor.
Özgürce kanat çırparak kimi zaman askerin nöbet sahasında, kimi zaman Türkiye yazılı tabelanın üzerinde kanatlarının güzelliğini sergileyen tavus kuşları Türkiye'ye gelenler için hoş bir sürpriz yaşatıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:30 Kaynak: AA
Klibindeki Eşcinsel Gönderme Hatırlatılan Emel Müftüğlu: Cinsel Yönelimim Allah'la Benim Aramdadır
Acun Ilıcalı, Survivor'ın Yayın Tarihini Açıkladı
2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı
20 Milyon Kayıt Dışı Cep Telefonu Satışı Nedeniyle, Devletin Yıllık Vergi Kaybının 13 Milyar Lira Olduğu Tahmin Ediliyor