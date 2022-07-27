Zonguldak'a gelin gelen Alman kadın Müslüman oldu - Son Dakika
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Zonguldak'a gelin gelen Alman kadın Müslüman oldu

27.07.2022 11:49
Zonguldak'a gelin gelen Alman kadın Müslüman oldu

Türkiye'ye gelin gelen Alman Katherina Panic, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Müslüman olarak "Dila" ismini aldı.

Türkiye'ye gelin gelen Alman Katherina Panic, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Müslüman olarak "Dila" ismini aldı.

Almanya'da arkadaş vesilesiyle tanıştığı İlker Seven (46) ile hayatını birleştirmek için Türkiye'ye gelen Panic (32), evlenmeden önce Müslüman olmaya karar verdi.

Alaplı Müftülüğüne başvuran Panic için ihtida töreni düzenlendi. İlçe Müftü Vekili Mehmet Şen'den İslam diniyle ilgili bilgi alan Panic, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. "Dila" ismini alan Panic, daha sonra Kuran-ı Kerim tilavetini dinledi, duaya katıldı.

Şen, daha sonra Panic'e ihtida belgesini verdi, Kur'an-ı Kerim, İslam ilmihali ve dini kitaplardan hediye etti.

Çift, daha sonra Alaplı Belediyesi Nikah Dairesine başvurarak evlendi.

İlker Seven, AA muhabirine, eşinin evlenmeden önce Müslüman olmayı istediğini kendisine söylediğini belirterek, "Benim de tabii hoşuma gitti, zaten aklımda da vardı. O konuyu açınca, işlemleri yaptık. Müftülük ve nikah dairesindeki görevlilere yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz." dedi.

Çifti evinde misafir eden Bölücek köyü muhtarı İsmail Yavuz da Alman geline Kur'an-ı Kerim hediye etti.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'a gelin gelen Alman kadın Müslüman oldu - Son Dakika

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