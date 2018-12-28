Son Dakika Haberleri: Türkiye'ye Geliyor

Türkiye'ye Geliyor

23 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın Güvenlik Danışmanı John Bolton, Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Güvenlik Danışmanı John Bolton, Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Güvenlik Danışmanı John Bolton sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Ocak ayında Türkiye ve İsrail'e ziyarette bulunacağını duyurdu. Bolton, "Ocak ayınca gerçekleştireceğim İsrail ve Türkiye ziyaretlerini dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı. Yapılacak görüşmelerde bölgedeki müttefik ve partnerlerinin karşılaştığı güvenlik problemleri üzerine görüşeceklerini belirten Bolton, "Ayrıca ABD kuvvetlerini Suriye'den eve getirmeye başlarken DEAŞ ile olan mücadelemizin ikinci kısmını da görüşeceğiz" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:01 Kaynak: İHA

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel
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