Üye Girişi
Türkiye'ye gelmek isteyen Afganların atlarıyla İran sınırında toplandığı iddiası - Son Dakika

Türkiye'ye gelmek isteyen Afganların atlarıyla İran sınırında toplandığı iddiası

31.01.2022 16:31
Türkiye'ye gelmek isteyen Afganların atlarıyla İran sınırında toplandığı iddiası

Atlı Afgan göçmenlerin Türkiye'ye girebilmek için İran sınırına dayandığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde atlı bir kalabalık yer alıyor. Ancak iddialar gerçeği yansıtmıyor. Görüntülerin çekildiği yer Türkiye sınırı değil, Özbekistan Cumhuriyeti'nin Semerkand şehrindeki Cambay İlçesi'nde bir ova.

Afgan göçmenler hakkında sosyal medyada birçok iddia yer alıyor. Kullanıcılar tarafından ortaya atılan iddiaların bir kısmı ise gerçeği yansıtmıyor. Bunlardan biri de atlı göçmenlerin Türkiye sınırına dayandığı iddiası.

Türkiye'ye gelmek isteyen Afganların atlarıyla İran sınırında toplandığı iddiası

ATLI GÖÇMENLERİN SINIRA DAYANDIĞI İDDİASI

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde Afgan olduğu öne sürülen atlı kişilerin İran sınırı üzerinde Türkiye'ye girebilmek için toplandığı iddia ediliyor.

Türkiye'ye gelmek isteyen Afganların atlarıyla İran sınırında toplandığı iddiası

GÖRÜNTÜLER ÖZBEKİSTAN'DAKİ ETKİNLİKTEN

Ancak görüntüler Özbekistan Cumhuriyeti'nin Semerkand şehrindeki Cambay İlçesi'nde bir ovadan. YouTube üzerinden paylaşılan başka videolarda ise iddiaya konu olan topluluk ülkenin geleneksel oyunu olan "köpkarı" oynuyor.

Türkiye'ye gelmek isteyen Afganların atlarıyla İran sınırında toplandığı iddiası
Özbekistan'daki etkinliğin görüntülerine YouTube üzerinden ulaşmak mümkün.
YORUMLAR
500

Afgan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'ye gelmek isteyen Afganların atlarıyla İran sınırında toplandığı iddiası - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:31 Mahkeme salonundan atıldılar! Katledilen Azra'nın duruşmasında yumruklu saldırı
16:13 Kasımpaşa, Uros Spajic ile sözleşme imzaladı
16:13 Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup: Enflasyonla mücadelede liralaşma hayati önem taşıyor
16:05 Eski CHP İzmir Milletvekili Veli Aksoy yaşamını yitirdi
15:57 Kanlıca'daki tarihi yalı için tahliye davası
16:02 Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece neden intihar etti!
15:57 Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı! O anlar kameralara yansıdı
15:54 A Milli Takım'ın kalecisi Sinan Bolat Fenerbahçe'de
15:53 Son dakika! Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı!
15:31 Donan gölün üstünde futbol oynadılar! Eğlence anları drone ile görüntülendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 16:43:28. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'ye gelmek isteyen Afganların atlarıyla İran sınırında toplandığı iddiası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement