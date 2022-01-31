Afgan göçmenler hakkında sosyal medyada birçok iddia yer alıyor. Kullanıcılar tarafından ortaya atılan iddiaların bir kısmı ise gerçeği yansıtmıyor. Bunlardan biri de atlı göçmenlerin Türkiye sınırına dayandığı iddiası.
Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde Afgan olduğu öne sürülen atlı kişilerin İran sınırı üzerinde Türkiye'ye girebilmek için toplandığı iddia ediliyor.
Ancak görüntüler Özbekistan Cumhuriyeti'nin Semerkand şehrindeki Cambay İlçesi'nde bir ovadan. YouTube üzerinden paylaşılan başka videolarda ise iddiaya konu olan topluluk ülkenin geleneksel oyunu olan "köpkarı" oynuyor.
Son Dakika › Güncel › Türkiye'ye gelmek isteyen Afganların atlarıyla İran sınırında toplandığı iddiası - Son Dakika