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"Türkiye'ye gelmem" demişti, koşa koşa gelmek zorunda kaldı! İrlandalı turist, derdinin dermanını İstanbul'da buldu - Son Dakika

"Türkiye'ye gelmem" demişti, koşa koşa gelmek zorunda kaldı! İrlandalı turist, derdinin dermanını İstanbul'da buldu

21.07.2021 16:40

"Birkaç ay öncesinde, Türkiye'ye büyük bir beyin ameliyatı için gideceğimi söyleseler, bunu dikkate bile almazdım" diyen İrlandalı turist, hastalığının çaresini İstanbul'da buldu. Skolyoz hastası İrlandalı öğretmen Kevin Mclover, sırtındaki eğrilik nedeniyle ciddi sırt ağrıları çekiyordu. Tedavi için ameliyat olması gereken Mclvor, tavsiyeler sonucu operasyon için Türkiye'ye geldi. İstanbul'da başarılı bir şekilde gerçekleşen operasyonla sağlığına kavuşan McIvor'un mutluluğu gözlerinden okundu.

Geçmişte birçok hasta tedavilerini gerçekleştirmek için Avrupa ülkelerine yönelirken Türkiye bugün sağlık alanındaki atılımlarla sağlık turizminde dünyada ön plana çıkıyor. İrlanda'da yaşayan 36 yaşındaki öğretmen Kevin McIvor da tedavisi için Türkiye'yi tercih eden hastalardan oldu.

HASTALIĞININ ÇARESİNİ TÜRKİYE'DE BULDU

Skolyoz hastası Kevin McIvor, sırtındaki 60 derecelik eğrilik nedeniyle hareket sıkıntısı yaşıyordu. Uzun süre ameliyatı için araştırmalar yapan McIvor, birçok doktordan tedavisinin zor bir ameliyatla mümkün olacağını öğrendi. Yurt dışında kendisi gibi olan hastalarla iletişime geçen McIvor, tedavi için diğer hastaların da tavsiyesiyle Türkiye'ye geldi. Daha önce birçok başarılı operasyona imza atan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay ile görüşen İrlandalı hasta, ameliyatını İstanbul'da olmaya karar verdi. Günü geldiğinde ameliyat masasına yatan genç öğretmenin sırtındaki eğrilik operasyonla tamamen giderildi. Prof. Dr. Ahmet Alanay, tedavi süreci hakkında bilgi verirken, McIvor, ameliyattan elde edilen sonuçtan mutlu olduğunu belirtti.

YÜKSEK RİSKLİ AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

İrlandalı öğretmenin ameliyatı hakkında bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay, "Kevin'ın rahatsızlığı çocukluktan gelen bir rahatsızlık. Beyin sapının aşağı doğru yerleşmesi sonrası oluşan aslında bizim nöromusküler dediğimiz yani sinir dokusuna bağlı olarak gelişen bir skolyozu mevcut. Yıllarca takip edilmiş, herhangi bir cerrahi tedavi önerilmemiş. Fakat son yıllarda çok ciddi sırt ağrılarının olması ve yine bir düşme sonrası bir hafta civarında yatmak zorunda kalması bacaklarında hissizlik olması nedeniyle bize başvurdu. Öncelikle beyin sapıyla ilgili orada sıkışmanın genişletilmesi ameliyatını önerdik, bu ameliyat uygulandıktan sonra da yaklaşık olarak 60 küsur derece civarında çok sert skolyotik bir eğriliği vardı. Tam bir eğrilik düzelmesi sağlandı. Bu gibi ameliyatlar sinir yaralanması açısından yüksek risklidir ama bunu gayet güzel kontrol ettik" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE GELMEM DİYORDU

Son dönemlerde yurt dışından birçok hastanın Türkiye'yi tercih ettiğini ifade eden Dr. Alanay, "Kevin İrlandalı, diğer hastalardan aldığı tavsiyelerle bizi bulmuş, İrlanda basınında da bir haberi var. Türkiye'de ameliyat yıllar önce bana söylense, orada ameliyat olacaksın deseler 'hadi oradan derdim' gibi bir şey kullanıyor. Bize güvenip bize geldi, benim bildiğim hikayesi böyle. Çok ciddi bir sırt ağrısı vardı. Zannederim kendisi öğretmen işini yapamıyordu. Ameliyatta da gördüğümüz manzara bu ağrıları açıklıyordu. Yaşam kalitesinde çok ciddi bir düzelme olacağını bekliyorum. Biz bu ameliyatı yapmasaydık eğer daha çok genç, her yıl üzerine birkaç derece ekleyerek ciddi anlamda kalp ve akciğer problemleri de ileride oluşturacaktı. Dolayısıyla bunların hepsini engellemiş olduk" dedi.

HASTALIĞI NEDENİYLE İŞİNİ BIRAKMIŞ

Ameliyat sonrası Türkiye'yi tercih etmesi ve geçirdiği operasyon hakkında konuşan 36 yaşındaki öğretmen Kevin McIvor, "İlk düşündüğümden çok daha iyi hissediyorum. Bu kadar iyi geçtiği için rahatım. Bugün yürüyüşe çıkabildim, bunu yapabileceğimi düşünmüyordum. Ben bir öğretmenim. Nöromusküler skolyoz nedeniyle fiziksel olarak çalışmayı bırakmak zorunda kaldım. ve şu an bu hayata daha iyi bakmamı sağlıyor. Doktorlar benim için ümitliydiler ve şu an 36 yaşımdayım doktorlara minnettarım. Paskalya zamanında muayene olmak için Türkiye'ye gelmiştim ve bana o zaman, birkaç ay öncesinde, Türkiye'ye büyük bir beyin ameliyatı için gideceğimi söyleseler, bunu dikkate bile almazdım. Türkiye'yi seçmemdeki ana neden, bulunduğum sosyal medya gruplarında benim gibi hasta olup doktorumuzu ziyaret eden veya hasta çocuklarını gönderen birçok kişi, doktorumun gerçekten 1. sınıf olduğunu söyledi. Çok ama çok mutluyum" dedi.

Türkiye'ye gelmem demişti, koşa koşa gelmek zorunda kaldı! İrlandalı turist, derdinin dermanını İstanbul'da buldu

İstanbul, İrlanda, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Türkiye'ye gelmem' demişti, koşa koşa gelmek zorunda kaldı! İrlandalı turist, derdinin dermanını İstanbul'da buldu - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: "Türkiye'ye gelmem" demişti, koşa koşa gelmek zorunda kaldı! İrlandalı turist, derdinin dermanını İstanbul'da buldu - Son Dakika
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