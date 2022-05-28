Türkiye'ye gelmeyen Starlink, Afrika'da kullanıma açıldı! - Son Dakika
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Türkiye'ye gelmeyen Starlink, Afrika'da kullanıma açıldı!

28.05.2022 18:39
Türkiye'ye gelmeyen Starlink, Afrika'da kullanıma açıldı!

Starlink Afrika ülkelerinde kullanıma başlıyor. Peki Afrika için sunulacak Starlink internet fiyatı ne olacak?

Uydudan internet hizmeti Starlink, dünyanın dört bir yanına genişlemeye devam ediyor. Henüz Türkiye'yi bekleme listesinde tutan SpaceX'in internet projesi, iki Afrika ülkesinde hizmete başlıyor. Elon Musk tarafından yapılan açıklamada, Starlink için önemli detaylar paylaşıldı.

Musk duyurdu: İki Afrika ülkesi için Starlink müjdesi

Elon Musk Twitter'da yaptığı son paylaşımda, SpaceX ve Starlink'in erişim ağına dikkat çekti. SpaceX CEO' su, uydu internet hizmeti Starlink'in Nijerya ve Mozambik için erişime açılacağını dile getirdi. Starlink, 2022'nin Mayıs ayı itibarıyla erişimini 32 ülkeye genişletmişti, son duyuruyla birlikte bu rakam 34'e ulaştı.

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SpaceX CEO'su aslında Afrika ülkeleri için Starlink onayını birkaç gün önce paylaştı. Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Evet, Afrika'da açıklanacak ilk ülkeler yakında geliyor" ifadelerini kullandı. Son paylaşımda ise bu ülkelerin Nijerya ve Mozambik olduğu öğrenildi.

Starlink approved by Nigeria ???? & Mozambique ????https://t.co/Q1VvqVmJ2i

— Elon Musk (@elonmusk) May 27, 2022

Elon Musk, Afrika gibi teknolojisi daha az gelişmiş bölgelere uydudan internet hizmetini götürme konusunda oldukça hassas davranıyor. Özellikle Nijerya'da hizmet verebilmek adına 2021'den beri çalışan SpaceX, Nijerya İletişim Komisyonu'na lisans almak için temsilci yollamıştı.

Elon Musk'ın açıklaması ve yerel basında çıkan son raporlar, hem Nijerya hem de Mozambik İletişim Komisyonu'nun internet erişimi için onay verdiğini gösteriyor. Nijerya'dan alınan lisansın detaylarına göre Starlink, internet servis sağlayıcı (İSS) firma olarak hizmet verecek. Ayrıca SpaceX'e 2022'den itibaren 10 yıllık izin çıkarıldı.

Starlink'in Afrika'ya girmesiyle birlikte MTN ve Airtel gibi Nijeryalı telekom operatörlerine de yeni bir rakip çıkmış oldu. Fakat Starlink'in pahalı olduğuna dair bir düşünce var. Starlink kitlerin fiyatı, yeni müşterilere 600 dolara sunuluyor. Ayrıca Starlink abonelik maliyeti ise 110 dolar.

Türkiye'ye gelmeyen Starlink, Afrika'da kullanıma açıldı!

Bu fiyatlar ise ortalama bir Nijeryalı veya Mozambik kullanıcısı için oldukça pahalı. Elon Musk'ın yerel fiyatlandırma sunup sunmayacağı ise şimdilik belirsiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Elon Musk, Nijerya, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

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