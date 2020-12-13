Türkiye'ye getiren Kybele Heykeli İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi - Son Dakika

Türkiye'ye getiren Kybele Heykeli İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi

13.12.2020 13:11
Türkiye'ye getiren Kybele Heykeli İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi, System.String[]

Bolluk ve bereketin sembolü olduğuna inanılan bin 700 yıllık 'ana tanrıça' Kybele heykeli, yaklaşık 60 yılın ardından Türkiye'ye geri getirildi.

Bolluk ve bereketin sembolü olduğuna inanılan bin 700 yıllık 'ana tanrıça' Kybele heykeli, yaklaşık 60 yılın ardından Türkiye'ye geri getirildi. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleşen basın toplantısına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "1960'lı yıllardan beri ülkesinden uzak kalmış olan Kybele Heykeli artık ait olduğu topraklarda, kendi evindedir" dedi.

Tarih öncesi dönemlerde inanışa göre bolluk ve bereketin sembolü, koruyucusu olan ve bin 700 yıllık olduğu belirtilen ana tanrıça Kybele heykeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye'ye getirildi. Yaklaşık 60 yıl sonra ana vatanına dönen Kybele Heykeli'nin İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleşen basın toplantısına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnel, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, ve İstanbul Kaçakçılıkça Şube Müdürü Ömer Erhan Konanç katıldı.

KÖKENİ HAKKINDA BİLGİ İSTENİNCE ORTAYA ÇIKTI

Basın toplantısında konuşan Bakan Ersoy, "1960'lı yıllardan beri ülkesinden uzak kalmış olan Kybele Heykeli artık ait olduğu topraklarda, kendi evindedir. Eserin iade süreci bir İsrail vatandaşının, 2016 yılında Roma Dönemine ait bir Kybele Heykeli'ni yurtdışına ihraç edebilmek için kendi ülkesinin makamlarından izin talebinde bulunması ve İsrail makamlarının, eserin fotoğrafını ülkemize ileterek kökeni hakkında bilgi talep etmesiyle başlamıştır. İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü uzmanları Sayın Feza Demirkök ve yakın zamanda müzemizden emekli olan Sayın Şehrazat Karagöz bu heykelin Afyonkarahisar'da, 1964 yılında bulunmuş olan ve halihazırda Afyonkarahisar Müzesinde sergilenen 'Kovalık Eserleri'yle tipolojik benzerliğini tespit etmişlerdir. Değerli mesai arkadaşlarıma titiz çalışmaları için buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Elde edilen bilgiler ışığında harekete geçilerek, eserin Amerika'da gerçekleştirilecek satışının durdurulması istenmiştir. İlgili şahsın Kybele Heykeli'ne dair açtığı aidiyet davasına, Türkiye karşı hukuki süreci başlatarak cevap vermiştir. Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve New York Başkonsolosluğumuzun yoğun çalışmalarıyla 'Kybele Heykeli'nin iadesi konusundaki karşı iddialarımız tüm makamlara iletilmiştir" dedi.

BELGELER, HEYKELİN TÜRKİYE'YE AİT OLDUĞUNU DOĞRULUYORErsoy sözlerini şöyle sürdürdü;"Bilimsel kanıtlar, eserin ortaya çıkarıldığı yıllarda bölgede yaşayan görgü tanıklarının ifadeleri ve Afyonkarahisar'daki kaçakçılık olaylarına ilişkin belgeler, 'Kybele Heykeli'nin Türkiye'ye ait olduğunu doğrulamaktadır. Ayrıca heykelin ortaya çıkarıldığı yıllarda Afyonkarahisar Müzesi Müdürü olarak görev yapmış olan, merhum Hasan Tahsin Uçankuş'un kişisel arşivinden elde edilen belgeler de tanık ifadelerinin tutarlılığını göstermiştir.  Kendisini rahmet ve minnetle anıyor, bu arşivi büyük bir nezaketle Bakanlığımız uzmanlarına sunan değerli ailesine şükranlarımı sunuyorum. Tüm bu ortak çalışma ve çabaların neticesinde, eseri elinde bulunduran kişi heykeli Türkiye'ye iade etmeyi kabul etmiş, süreç sulh yoluyla tamamlanmıştır"Öte yandan Bakan Ersoy Kybele Heykeli'nin Afyonkarahisar'daki yeni müzenin çalışmalarının tamamlanmasından sonra burada sergileneceğini söyledi.


- İstanbul

Arkeoloji Müzesi, İstanbul, Türkiye, Kybele, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'ye getiren Kybele Heykeli İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi - Son Dakika


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