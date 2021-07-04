Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı

Kamuoyunda "Tosuncuk" lakabıyla tanınan ve Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilen Aydın'ı taşıyan THY'nin TK16 sefer sayılı uçağı, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'ndan dün Türkiye saati ile 09.40'ta havalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Havalimanına saat 22.10'da getirilen Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Aydın, Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin havalimanındaki ek binasına götürüldü.

ISRARLI SORULARA CEVAP VERMEDİ

Adliye çıkışı İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürülen Aydın, muhabirlerin ısrarlı "Paralar bitti mi, paraları ne yaptınız, paralar bittiği için mi teslim oldunuz, paraları mafyaya kaptırdığını doğru mu?" sorularına cevap vermemesi dikkat çekti.

4 GÜN GÖZALTI SÜRESİ VERİLDİ

Aydın daha sonra, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğüne getirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında buraya getirilen ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 gün gözaltı süresi verildiği öğrenilen Aydın'ın buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülmesi bekleniyor.