Türkiye'ye getirilen iki kültür varlığı 19 Şubat'ta sergilenecek - Son Dakika

Önceki yıllarda yurt dışına kaçırılan, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimlerinin ardından Türkiye'ye getirilen iki kültür varlığı, 19 Şubat'ta Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmeye başlanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'de tespit edilen ve iade süreci başlatılan Isparta kökenli Sidamara tipi lahit ile milattan önce 3000-2000 tarihine dayanan Anadolu kökenli iki boğalı kağnı eseri, dün Londra Heathrow Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Son durağı Ankara olan iki kültür varlığı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılacağı 19 Şubat'taki basın lansmanında Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde tarih severler ile buluşacak.