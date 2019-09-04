Türkiye'ye giden Alman turist sayısı arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'ye giden Alman turist sayısında geçen yıla göre artış kaydedildi. Oranın yüzde 14 arttığı belirtildi.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre Temmuz ayında Almanya'dan Türkiye'ye giden turist sayısı bir önceki yıla göre arttı. Temmuz 2019'da yaklaşık 868 bin Alman turist Türkiye'yi ziyaret etti. Geçen yılın aynı ayında bu rakam yaklaşık 761 bin olarak kaydedilmişti. Rakamlara göre Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin sayısı yüzde 14 oranında artmış oldu.



Bakanlığın yılın ilk yedi ayı için açıkladığı rakamlarda da artış söz konusu. 2018 yılının Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'ye giden Alman turist sayısı yaklaşık 2 milyon 321 bin olarak kaydedilirken bu yıl aynı dönemde giden Alman turist sayısı yaklaşık 2 milyon 670 bin olarak ifade edildi.



Türkiye'deki terör saldırıları, 15 Temmuz darbe girişimi, Alman vatandaşlarının tutuklanması, Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik krizler gibi nedenlerin Alman turistlerin ziyaretlerini olumsuz etkilemesinden endişe ediliyordu.



Frankfurter Allgemeine Zeitung'a konuşan Alman turizm şirketi TUI'nin bir sözcüsü "Rezervasyonlara bakıldığında müşterilerimizin Türkiye'ye dair bir sorun yaşadıkları sonucu çıkmıyor" dedi. Avrupa'nın en büyük turizm şirketi olan TUI'nin Sözcüsü Türkiye'nin "yazın yıldızı" olduğunu belirterek "Türkiye geçmiş rekorları kırma yolunda ilerliyor" ifadelerini kullandı.



2018 yılında Türk Lirası'nın yaklaşık yüzde 30 oranında değer kaybetmesinin Almanların Türkiye'yi tercihinde olumlu rol oynamış olabileceği tahmin ediliyor.



DW/ EC, GA



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