"Türkiye'ye Giriş Formu" 15 Mart'tan itibaren internet sitesi üzerinden doldurulacak - Son Dakika

Türkiye'ye girişlerde pasaport kontrol noktalarından önce yolcular tarafından doldurulan "Türkiye'ye Giriş Formu", 15 Mart'tan itibaren internet ortamına taşınacak.

Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralları gereği, yurda girecek yolcuların temel bilgilerini ve konaklayacakları adresleri içeren form, 15 Mart'tan itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan "register.health.gov.tr" isimli internet sitesinden doldurulacak.

"register.health.gov.tr" sitesinde yer alan duyuruda, şu bilgilere yer verildi:

"Form seyahatten önceki son 72 saat içinde doldurulmalıdır. Formun, Türkiye'de kalacağınız süre boyunca Kovid-19 pandemisi ile ilgili size sağlıklı bilgi aktarabilmek, sizin ve sevdiklerinizin sağlığını koruyabilmek adına doldurulması gerekmektedir. Doldurulan bilgiler ile otomatik olarak şahsınıza özel HES kodu oluşturulacak ve bu kod sayesinde sizin ya da seyahatiniz ve konaklamanız sırasında temas ettiğiniz kişilerin Kovid-19 hastası veya temaslısı olması durumunda size ulaşabileceğiz. Bu sebeple bilgilerin doğruluğu ve güncelliği çok önemlidir. Bu formu doldurup doldurmadığınız Türkiye sınırında kontrol edilebilir. Formu doldurmamanız veya yanıltıcı beyanda bulunmanız durumunda adli ve idari yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca Türkiye'ye girmenize izin verilmeyebilir (Türk uyruklu değilseniz veya Türkiye'de oturum izniniz bulunmuyorsa)."

Uygulama, transit seyahat eden yolcuları kapsamıyor.