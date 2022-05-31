Türkiye'ye girişlerde koronavirüs testi aranmayacak - Son Dakika
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Türkiye'ye girişlerde koronavirüs testi aranmayacak

31.05.2022 23:53
Türkiye'ye girişlerde koronavirüs testi aranmayacak

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre, 1 Haziran'dan itibaren Türkiye'ye girişlerde negatif sonuçlu PCR test raporu veya negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacak.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre, 1 Haziran'dan itibaren Türkiye'ye girişlerde negatif sonuçlu PCR test raporu veya negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge gönderildi. Genelgede Covid­-19 salgınının yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, yurt içinde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemlerin salgının seyrinde yaşanan küresel gelişmeler doğrultusunda belirlendiği ifade edildi.

Genelge doğrultusunda, daha önce illere gönderilen genelge ile 03 Mart 2022 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerin belirlendiği ancak Sağlık Bakanlığı'nın yazısı ve yeni gelişmeler doğrultusunda ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs pandemisi ile ilişkili güncel durum değerlendirilerek; 01 Haziran'dan itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacağı aktarıldı.


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Kaynak: DHA

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