Türkiye'ye girmeye çalışan 3 DEAŞ'lı terörist Hatay'da yakalandı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan 3 DEAŞ'lı teröristin Hatay'da hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da görevli hudut birliklerimiz, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." bilgisi yer aldı.
Kaynak: AA
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