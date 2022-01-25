Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist Suriye sınırında yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
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