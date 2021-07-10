Türkiye'ye her gün binlerce turistin geldiği Rusya'da delta varyantı kabusu! 752 vefat ile salgının rekoru kırıldı

Türkiye'nin sınır kapılarını açtığı Rusya'da delta varyant kabusu yaşanıyor. Hasta sayılarının yeniden pik yaptığı ülkede, 1 günde en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 752 Rus vatandaşı hayatını kaybetti.

TEDBİRLER HENÜZ SONUÇ VERMEDİ

Koronavirüsün büyük panik yaratan mutasyonu Delta, ülkeye zor günler yaşatıyor. Virüsün yayılma hızını düşürmek için yeni tedbirler alınsa da henüz sonuç alınamadı. Son bir günde 752 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede bu sayıyla birlikte günlük can kaybında rekor sayı da kayıtlara geçmiş oldu.

25 BİN 82 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Rusya koronavirüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 142 bin 253'e yükseldi. Son 24 saatte 25 bin 82 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı ise 5 milyon 758 bin 300'e ulaştı.

SALGININ ÖNÜNE GEÇEMİYORLAR

Son 24 saatte Moskova'da 5 bin 694 kişide korona virüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 423 bin 828 oldu. En çok ölüm sayısı yine Moskova'da kayıtlara geçti. Başkentte son 24 saatte 108 kişi virüse yenik düşerken, toplam can kaybı sayısı da 23 bin 538'e yükseldi. Günlük ölüm sayısında Moskova'yı 102 ile St. Petersburg takip etti.