Son Dakika Haberleri: "Türkiye'ye her yıl 10 bin ton dışarıdan pil girişi olmakta"
Son Dakika Güncel 'Türkiye'ye her yıl 10 bin ton dışarıdan pil girişi olmakta'

"Türkiye'ye her yıl 10 bin ton dışarıdan pil girişi olmakta"

1 saat önce

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Ankara Temsilcisi Abdullah Ömür, Türkiye'ye her yıl 10 bin ton pil girişinin olduğunu bunun 720 tonunun geri dönüşüme gönderilebildiğini bildirdi.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Ankara Temsilcisi Abdullah Ömür, Türkiye'ye her yıl 10 bin ton pil girişinin olduğunu bunun 720 tonunun geri dönüşüme gönderilebildiğini bildirdi.

Çubuk Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) işbirliğiyle "Atık Pil Toplama" yarışmasında en çok pil toplayanlar ödüllendirildi.

TAP Ankara Temsilcisi Abdullah Ömür, Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, pillerin toprağa, suya, kanalizasyona ve çöp konteynerine atılmaması gerektiğini söyledi.

Pillerin civa, kadmiyum, kurşun, çinko, nikel, kobalt ve çeşitli kimyasal maddelerden üretildiğini hatırlatan Ömür, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere Türkiye'de pil üretimi yapan bir tesis bulunmamaktadır. Bu nedenle Türkiye'ye her yıl 10 bin ton dışarıdan pil girişi olmaktadır. Ancak biz bunun sadece 720 tonunu geri toplayabilmekteyiz. Ne yazık ki çok ciddi oranda pil çöpe ya da bir şekilde toprağa, suya karışmaktadır. Temiz bir gelecek ve temiz bir çevre için mutlaka bu konuda acil önlemler alınması gerekiyor. Siz öğretmenlerin de bizlere bu konuda yardımcı olmanız gerekiyor."

İlçede 33 okulun pil toplayarak yarışmaya katıldığını ve toplamda bin 605 kilogram pil toplandığını hatırlatan Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç ise okul yönetimine ve öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Özellikle çocuklarda geri dönüşüm bilincinin oluşturulmasının önemine işaret eden Kılıç, "Geçtiğimiz yıl 660 kilogram atık pil toplanmıştı, bu yıl ise bu iki katın daha fazla artarak bin 605'e yükseldi." diye konuştu.

Toplam bin 605 kilogram atık pilin toplandığı yarışmada 435 kilogram atık pil toplayan Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken, 254 kilogram atık pil toplayan Barbaros İlkokulu ikinci ve 235 kilogram atık pil toplayan Yıldırım Beyazıt Ortaokulu ise üçüncülüğü elde etti.

Mehmet Akif Ersoy, Çubuk Belediyesi, Türkiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:46 Kaynak: AA
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