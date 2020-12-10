Türkiye'ye "HR Brilliance Awards" ödülü - Son Dakika

Türkiye'ye "HR Brilliance Awards" ödülü

10.12.2020 11:31
Türkiye'ye

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, "Her pozisyonda çokkültürlülük ve çeşitlilikten besleniyoruz.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, "Her pozisyonda çokkültürlülük ve çeşitlilikten besleniyoruz. Dünyanın en prestijli ödül programlarından HR Brilliance Awards'da 'Brilliance in Diversity and Inclusion' kategorisinde birinci olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre şirket, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Vodafone Türkiye İnsan Kaynakları birimi, BOC Global Events & Training Group tarafından düzenlenen ve İK dünyasının en iyilerinin belirlendiği HR Brilliance Awards ödüllerinde "Brilliance in Diversity and Inclusion" kategorisinde birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, iş süreçlerinden başlayarak toplumsal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği sağlama hedefiyle çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çeşitliliği, iş yapış biçimimizin bir parçası olarak görüyor ve kültürümüzün merkezine koyuyoruz. Şirket politika ve stratejilerimizde cinsiyet eşitliğini temel alıyoruz. Şirketimizde herkesin eşit olanaklardan faydalanabildiği bir kurum kültürü yaratılmasına önem veriyoruz.

Her pozisyonda çokkültürlülük ve çeşitlilikten besleniyoruz. Bu alanda yaptığımız çalışmalarla, dünyanın en prestijli ödül programlarından HR Brilliance Awards'da 'Brilliance in Diversity and Inclusion' kategorisinde birinci olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz."

Kadın çalışan oranı yüzde 42

erilen bilgiye göre, Vodafone Türkiye'de işe alımlarda aynı pozisyon için aday olan, eşit yetkinlik ve nitelikteki aday havuzunda yüzde 50-50 kadın-erkek eşitliği gözetiliyor.

Üst ve orta yönetimden ayrılan ya da rolü değişen yöneticilerin yerine kadın adayların yerleştirilmesi hedefleniyor.

Telekom sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 30 iken, Vodafone'da bu oran yüzde 42 düzeyinde bulunuyor. Orta ve üst düzey pozisyonlarda kadın çalışan oranı ise yüzde 40 olarak açıklandı.

Vodafone Türkiye, orta ve üst düzey yönetim kademelerinde, genç yetenekler özelinde ve kadın çalışan sayısının nispeten az olduğu teknoloji ve satış gibi fonksiyonlarda kadın çalışan oranını artırmak amacıyla Teknolojide Kadın Staj Programı, Teknolojide Kadın Gücü Programı, İçindeki Gücü Keşfet Programı, Satışta Kadın Staj Programı gibi programlar yürütüyor.

Bu programlardan bugüne kadar yüzlerce kadın yararlanırken, Vodafone Türkiye ayrıca, kadın liderleri hem oldukları alanlarda desteklemek, hem de gelecek rollere daha iyi hazırlamak amacıyla Vodafone Kadın Liderler Gelişim Programı adı altında odaklı bir program da başlattı.

2025'e kadar kadınlar için dünyanın en iyi işvereni olmayı hedefleyen Vodafone Grubu, kariyerine ara vermiş orta ve üst düzey yönetici pozisyonundaki kadınları iş hayatına geri kazandırmak üzere 2017 yılında "ReConnect" adıyla dünyanın en büyük işe alım programını başlattı.

Bu programla, bu yılın sonuna kadar 26 ülkede 1000 kadına ulaşılması hedeflenirken, Türkiye'de bugüne kadar 24 çalışan bu programdan yararlandı.

Ev İçi Şiddet Prosedürü yayınladı

Vodafone'un çeşitlilik konusundaki en önemli inisiyatiflerinden biri de Türkiye dahil faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde yayınladığı Ev İçi Şiddet Prosedürü oldu.

Prosedür, ev içi şiddetten doğrudan veya dolaylı etkilenen çalışanlar için sağlanan hakların yanı sıra şiddete uğramaları halinde çalışanın başvuracağı şirket dışı kanalları belirtirken, şiddet türleri ve tanımları hakkında da detaylı bilgiler içeriyor.

Prosedür kapsamında, şiddete karşı destek talep etmeleri halinde çalışanlara danışmanlık, yönlendirme ve destek hizmetleri sunuluyor.Şiddete maruz kalan çalışanlara 10 güne kadar ek izin ve finansal destek veriliyor.

Çalışma arkadaşına ev içi şiddet uygulandığını öğrenen bir çalışan, talep etmesi halinde şiddet mağduru arkadaşına destek olabilmek için 2 güne kadar izin alabiliyor.

Çalışanlar, uzman psikologların 7/24 hizmet verdiği Ev İçi Şiddet Destek Hattı aracılığıyla psikolojik ve hukuki destek alabiliyor.

Vodafone, Türkiye, Kadın, İcra, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'ye 'HR Brilliance Awards' ödülü - Son Dakika Ekonomi


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