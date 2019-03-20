Son Dakika Haberleri: Türkiye'ye iki F-35 uçağı daha yolda

Türkiye'ye iki F-35 uçağı daha yolda

2 saat önce

Türkiye'ye teslim edilecek 2 F-35 uçağının, Teksas'taki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne eğitim için gönderilmek üzere son hazırlıklarının yapıldığı bildirildi.

Türkiye'ye iki F-35 uçağı daha yolda, System.String[]
Türkiye'ye teslim edilecek 2 F-35 uçağının, Teksas'taki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne eğitim için gönderilmek üzere son hazırlıklarının yapıldığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:55 

Teksas, Türkiye, Ekonomi
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