Türkiye'ye ilgi arttı, Boğaziçi Zirvesi rekor kıracak
18 dakika önce
Geçen yıl 81 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcının yer aldığı Boğaziçi Zirvesi'ne bu yıl 90'dan fazla ülkeden 3 bini aşkın katılımcı bekleniyor.
Geçen yıl 81 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcının yer aldığı Boğaziçi Zirvesi'ne bu yıl 90'dan fazla ülkeden 3 bini aşkın katılımcı bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:55
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