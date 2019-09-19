Son Dakika Haberleri: Türkiye'ye ilgi arttı, Boğaziçi Zirvesi rekor kıracak
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Türkiye'ye ilgi arttı, Boğaziçi Zirvesi rekor kıracak

18 dakika önce

Geçen yıl 81 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcının yer aldığı Boğaziçi Zirvesi'ne bu yıl 90'dan fazla ülkeden 3 bini aşkın katılımcı bekleniyor.

Türkiye'ye ilgi arttı, Boğaziçi Zirvesi rekor kıracak, System.String[]

Geçen yıl 81 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcının yer aldığı Boğaziçi Zirvesi'ne bu yıl 90'dan fazla ülkeden 3 bini aşkın katılımcı bekleniyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:55 
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