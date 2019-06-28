Son Dakika Haberleri: Türkiye'ye, ilk 5 ayda 13 milyon turist geldi
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Türkiye'ye, ilk 5 ayda 13 milyon turist geldi

1 dakika önce

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca Türkiye'de, ilk 5 ayda yaklaşık 13 milyon yabancı ziyaretçinin ağırlandığı açıklandı.

Türkiye'ye, ilk 5 ayda 13 milyon turist geldi, System.String[]
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca Türkiye'de, ilk 5 ayda yaklaşık 13 milyon yabancı ziyaretçinin ağırlandığı açıklandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sınır giriş çıkış istatistiklerine bakıldığında mayısta geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 9,35 artış yakalayan Türkiye'de, 4 milyon 22 bin 254 yabancı ziyaretçi ağırlandı. Yılın ilk 5 ayında ise yine önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 11,3 artışla 12 milyon 757 bin 522 yabancı ziyaretçi, Türkiye'ye giriş yaptı.
RUSLAR İLK SIRADA
Nisan ayında ziyaretçi sayısında ilk sıraya oturan Rusya, mayıs ayında da birinci oldu. Mayısta Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 963 bin 359 ziyaretçi ile Rusya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 410 bin 374 ziyaretçi ile Almanya ve 310 bin 4 ziyaretçi ile İngiltere takip etti. Yılın ilk 5 aylık dönemine ilişkin verilere göre ise Rusya yüzde 20,54 artış ve 1 milyon 673 bin 652 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. Yüzde 9,50 artış ve 1 milyon 213 bin 857 yabancı ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 26,48 artış ve 982 bin 717 yabancı ziyaretçi ile Bulgaristan  üçüncü sırada bulunuyor.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:01 Kaynak: DHA
Ekonomi
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