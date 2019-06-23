Son Dakika Haberleri: Türkiye'ye ilk madalya okçuluktan
Son Dakika Spor Haber

Türkiye'ye ilk madalya okçuluktan

1 saat önce

Türkiye, 2019 Avrupa Oyunları'ndaki ilk madalyasını okçulukta elde etti.

Türkiye'ye ilk madalya okçuluktan, System.String[]
Türkiye, 2019 Avrupa Oyunları'ndaki ilk madalyasını okçulukta elde etti.
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk müsabakaları yapıldı.
Yeşim Bostan ve Evren Çağıran'dan oluşan makaralı yay karışık takımı, üçüncülük maçında Hırvatistan'ı 153-152 yenerek bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:12 Kaynak: AA
Belarus, Avrupa, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taşköprü sarımsağında düşük rekolte, yüksek fiyat beklentisi Oyunu kullanan Erdoğan'dan ilk açıklama: İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir Müşterilerine yaptığı çemeni, şimdi Avrupa'ya ihraç ediyor Manken Tuğçe Kazaz'dan tartışma yaratan İmamoğlu paylaşımı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 17:38:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'ye ilk madalya okçuluktan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]