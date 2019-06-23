Türkiye'ye ilk madalya okçuluktan
1 saat önce
Türkiye, 2019 Avrupa Oyunları'ndaki ilk madalyasını okçulukta elde etti.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:12 Kaynak: AA
, 2019 Avrupa
Oyunları'ndaki ilk madalyasını okçulukta elde etti. Belarus
'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk müsabakaları yapıldı.
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Çağıran'dan oluşan makaralı yay karışık takımı, üçüncülük maçında Hırvatistan
'ı 153-152 yenerek bronz madalya kazandı.
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