Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen 2 kişi mayına bastı - Son Dakika

Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçiş yapmaya çalışan yabancı uyruklu iki kişi, mayına basmaları sonucu ağır yaralandı. Sağ ayakları kopan 2 kişi Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 1'inci Hudut Alayı 2'inci Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu Sorumluluk alanındaki Doğançay köyü ile Demırışık köyü sınır hattında Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu V.Z. ile Ö.E.S. mayına bastı. 2 kişinin de sağ ayakları koptu. Sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarılan iki kişi, olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandığı bildirildi. - KİLİS