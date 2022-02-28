Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı - Son Dakika
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Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı

28.02.2022 10:23

Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastıKİLİS Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçiş yapmaya çalışan yabancı uyruklu bir genç mayına basması sonucu sol ayak bileği koptu.

Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı

KİLİS Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçiş yapmaya çalışan yabancı uyruklu bir genç mayına basması sonucu sol ayak bileği koptu.

Edinilen bilgiye göre, 1'inci Hudut Alayı 2'inci Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu Sorumluluk alanından Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu A.H. mayına bastı. Meydana gelen patlamada sol ayağı belik kısmından kopan genç, sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandığı bildirildi

Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı
Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı
Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı

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Oyuncu ve müzisyen Adil Şan Suriye Türkmenlerini sanatıyla temsil ediyor Oyuncu ve müzisyen Adil Şan Suriye Türkmenlerini sanatıyla temsil ediyor

Hudut Karakolu, Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı - Son Dakika
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