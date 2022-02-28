Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı - Son Dakika

Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı

KİLİS Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçiş yapmaya çalışan yabancı uyruklu bir genç mayına basması sonucu sol ayak bileği koptu.

Edinilen bilgiye göre, 1'inci Hudut Alayı 2'inci Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu Sorumluluk alanından Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu A.H. mayına bastı. Meydana gelen patlamada sol ayağı belik kısmından kopan genç, sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandığı bildirildi